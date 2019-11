Un blouson et un pantalon de "Grease" vendus 400.000 dollars aux enchères

"Electrifying !" Le blouson noir et le pantalon portés par Olivia Newton-John dans "Grease" ont été adjugés samedi à 405.700 dollars lors d'une vente aux enchères dans la ville californienne de Beverly Hills.

Entrée dans les annales du cinéma, la comédie musicale "Grease" déchaîne encore les passions, plus de 40 ans après sa sortie.

Le pantalon taille-haute et le blouson en cuir noir sur lequel Olivia Newton-John se déhanche lors du mythique "You're the one that I want" sont partis pour deux fois le prix estimé, a annoncé la maison de ventes Julien's Auctions dans un communiqué.

"Grease" sorti en 1978, raconte les amours de Sandy (Olivia Newton-John) et de Danny (John Travolta), lycéens des années 50, blousons noirs au grand coeur.

Un poster dédicacé par John Travolta, Olivia Newton-John et d'autres membres du film, estimé à 1.000 dollars, a été adjugé à 64.000 dollars.

Une partie des recettes de cette vente aux enchères ira au centre Olivia Newton-John de recherche sur le traitement du cancer, maladie dont l'actrice a été atteinte pour la troisième fois en 2018.

La chaîne câblée HBO a récemment annoncé la préparation d'une série inspirée de l'univers de "Grease", qui reprendra "certaines chansons et certains personnages" du film.