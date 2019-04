Un concert classique à ciel ouvert sur la Grand-Place de Bruxelles le 27 juin

(Belga) La Grand-Place de Bruxelles prendra des airs de salle d'opéra à ciel ouvert, le 27 juin prochain, à l'occasion de l'événement "Symphonic spectacular", organisé pour la première fois. L'objectif est de pérenniser dans les années à venir ce concert en plein air, à l'initiative d'MB Presents et des organisateurs de l'Ommegang.

L'idée était de profiter des infrastructures installées sur la Grand-Place pour l'Ommegang entre ses deux représentations, prévues les 26 et 28 juin. "Symphonic Spectacular" veut présenter la musique classique dans un cadre unique, avec un concert interprété par le European Philharmonia, sous la direction de Walter Proost. Les solistes Lionel Lhote (Baryton) et Andrey Baranov (violon), tous deux lauréats du concours Reine Elisabeth, y participeront. Au programme: du Tchaikovsky, Verdi, Mozart mais aussi de grands airs de musiques de films et séries ("Le Seigneur des anneaux", "Games of Thrones") ainsi que du rock (Queen). Les places sont disponibles à partir de 35 euros via le site ticketmaster.be. (Belga)