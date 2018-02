Un deuxième film pour les 80 ans de Spirou et Fantasio

Pour la seconde fois en quelques mois, la série de bande dessinée franco-belge "Spirou et Fantasio", créée en 1938 par Rob-Vel et Franquin, est portée à l'écran avec, cette fois-ci, Thomas Solivérès et Alex Lutz dans les rôles du célèbre duo qui fête ses 80 ans.

Dans les salles mercredi, "Les Aventures de Spirou et Fantasio", long métrage tourné en France et au Maroc par Alexandre Coffre, met en scène la première rencontre, jamais évoquée dans la BD, entre les deux héros : un groom de palace et un jeune reporter en mal de scoop. Le duo s'associera pour résoudre des énigmes policières, toujours entre humour et mystère.

Dans cette aventure inédite sur grand écran, Spirou et Fantasio sont sur les traces du comte Pacôme de Champignac, inventeur aussi génial qu'excentrique campé par Christian Clavier, qui vient d'être enlevé par les sbires de l'infâme dictateur Zorglub (Ramzy Bedia).

Géraldine Nakache et Vincent Desagnat sont également au casting de ce film familial, fidèle à l'esprit de la BD, qui ravira en premier les enfants.

Le 80e anniversaire de Spirou et Fantasio a été lancé en septembre dernier avec un premier long métrage, "Le Petit Spirou" de Nicolas Bary, version évoquant l'enfance de l'un des héros emblématiques de la BD jusqu'à son entrée à l'école internationale des grooms.

Avant ces deux films, Spirou n'avait été exploité qu'en séries animées pour la TV, contes audio, jeu vidéo et aussi en comédie musicale.

"Avec mes scénaristes, nous nous considérons comme de nouveaux auteurs et dessinateurs de Spirou et Fantasio et nous avons voulu créer notre propre aventure : il me semblait que poser les bases pouvait être intéressant tout en permettant aux fans de retrouver les codes qu’ils aiment tant", raconte le réalisateur Alexandre Coffre dans les notes de production.

"L’idée immédiate était de bien capter l’ADN de l’univers de nos héros pour mieux nous l’approprier. Nous nous sommes mis d’accord pour être dans l’aventure, le voyage, l’exotisme tout cela porté par un vrai duo amusant", ajoute-t-il.

De son côté, l'humoriste et comédien Alex Lutz qui incarne Fantasio, met en garde les ados : "le film s'adresse plus à des enfants jusqu’à 10-11 ans et leurs parents. Ce serait injuste de dire aux ados qu’ils vont y trouver leur compte à coup sûr".

"Nous avons construit le film comme une aventure familiale", souligne-t-il. "Ou alors justement il faut y aller en famille : tous ensemble, y compris avec les ados qui font la gueule!".