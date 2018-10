Une journée et une nuit consacrées à la BD à Liège

(Belga) La troisième édition du festival international de la bande dessinée de Liège, L'Usine à Bulles, se déroulera le 13 octobre prochain. L'ambition est de créer, dès l'année prochaine, un village de la BD au coeur de Liège, a indiqué mardi Fabrizio Borrini, auteur de bande dessinée liégeois et directeur artistique de L'Usine à bulles.

Cette année, l'événement est écourté une journée pour être transformé en un jour et une nuit consacrés à la BD. Il se tiendra à l'Hôtel de Clercx (en journée) et à l'ancienne salle de vente Le Régina (en soirée). La gratuité d'accès a été instaurée afin de rendre le festival accessible au grand public et ainsi casser l'image élitiste que renvoyaient les deux précédentes éditions. Les visiteurs seront plongés dans divers univers, les uns adaptés à un public jeune et les autres davantage destinés aux adultes. Des auteurs confirmés de la bande dessinée seront présents comme Batem (Le Marsupilami), Olivier Saive (Les Foot Maniacs), Dan (Soda), Marc Renier (Klimt), François Walthéry (Natacha), Philippe Jarbinet (Airborne 44), Georges Van Linthout (Caméra Café)... Participeront également à ce festival de nombreux autres auteurs peu ou pas connus, dont certains s'autoéditent, qui présenteront leur travail "de grande qualité". "Ce festival, on le développe comme une grande fête, plus que comme une simple séance de dédicaces, avec un bal de la BD, des performances, des expositions. Durant le bal qui sera animé par Radio Bistrot, tous les participants seront invités à mettre leur griffe sur une grande fresque collective de six mètres sur deux", précise Fabrizio Borrini, qui ne cache pas son ambition de faire de ce festival, dès l'année prochaine, un village de la BD au coeur de Liège. "La BD permet aussi aux jeunes qui ne lisent plus de s'initier à la lecture. C'est pourquoi nous développerons un jour consacré à des publics scolaires." Un rapprochement est envisagé entre les deux festivals de la bande dessinée qui cohabitent sur Liège. Le deuxième a migré de Seraing pour être organisé, depuis 2016, dans le cadre du salon des vacances Vert Bleu Soleil aux halles des foires de Liège.