Venise, durement touchée par des inondations en novembre, appelle les touristes à revenir

(Belga) La Ville de Venise lutte depuis des années contre le tourisme de masse et ses conséquences néfastes. Mais depuis les inondations historiques qui ont submergé son centre-ville en novembre dernier, le tourisme y est en berne. A l'approche des festivités du Carnaval, le maire de la Cité des Doges appelle donc les touristes à revenir déambuler dans ses rues, qui se voient colorées pour l'occasion d'une variété incalculable de costumes et masques traditionnels.

Venise est depuis des années confrontée à un tourisme de masse avec comme corollaires des rues surpeuplées, des logements hors de prix et une baisse de la population locale. S'il peut agacer certains riverains, le tourisme est pourtant la principale source de revenus de la belle italienne. L'association de sauvegarde des biens culturels, Italia Nostra, a estimé qu'en 2016 30 millions de personnes avaient visité Venise et sa lagune, classés au patrimoine mondial de l'Unesco, ce qui représente un afflux quotidien moyen de plus de 82.000 personnes. En novembre dernier, la ville lagunaire italienne avait été frappée par une marée exceptionnelle. Le 12 novembre, le niveau de l'eau avait ainsi atteint 187 centimètres, soit le plus haut niveau jamais atteint en 33 ans. Les inondations ont refroidi les voyageurs, dont beaucoup ont annulé leurs réservations, entrainant une chute sans précédent de la fréquentation touristique. "C'est aussi une bonne chose que Venise ait été quelque peu délaissée par les touristes l'année dernière. Il était même possible de réserver un hôtel en last minute", a plaisanté le maire de Venise, Luigi Brugnaro. Toutefois, à l'approche du célèbre Carnaval de Venise, celui-ci estime qu'il est temps de faire revenir les touristes. "Beaucoup pensent que Venise est toujours sous eau. Mais elle a, en fait, été complètement restaurée et elle est plus belle que jamais", a-t-il affirmé. Le Carnaval de Venise se déroule cette année du 15 au 25 février 2020. (Belga)