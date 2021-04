Violences conjugales, deuil… Pourquoi la chanteuse Charles évoque-t-elle des thèmes douloureux sur son premier EP? (vidéo)

La chanteuse Charles dévoile aujourd'hui son premier EP, "Falling while rising". Elle est venue en parler sur le plateau du RTL INFO Avec Vous.

Charlotte Forest a 20 ans et est originaire de Braine-le-Château. Il y a quelques années, le public l'a découverte dans The Voice Belgique. Aujourd'hui, sous le nom de Charles, elle sort son premier EP, "Falling while rising". Mais pourquoi ce choix de nom d'artiste ? "Charles, c'était le prénom de mon grand-père maternel qui est décédé il y a maintenant 3 ans. C'est la première personne que j'ai perdue à laquelle je tenais autant."

Lorsqu'elle était jeune, un de ses professeurs lui a dit qu'elle n'était pas faite pour chanter. "J'auditionnais pour un spectacle de chant et on m'a dit que je n'étais pas faite pour ça. Dans ma tête de petite fille, mon égo a pris un coup. Je me suis dit: non, je vais être chanteuse. À partir ce moment-là, j'ai commencé à travailler."

"Un moyen d'extérioriser"

Ce premier EP est donc une belle revanche, mais "surtout un moyen d'extérioriser et de partager aux gens l'univers que je vais montrer". Sur "Falling while rising" figurent 6 titres, notamment "Far Gone" qui évoque les violences conjugales. "J'en ai été victime et donc, j'avais besoin d'en parler. Pas pour moi parce que j'avais tourné la page là-dessus, j'avais avancé, mais pour prévenir que si on est dedans, il faut partir, il faut s'en sortir, il faut demander de l'aide."

Un autre morceau, intitulé "He Knows", évoque le deuil. Un titre inspiré par le décès du frère de l'un de ses meilleurs amis. "J'ai vécu le deuil moi-même, mais j'ai tout vécu à travers lui pendant le confinement. C'était donc important pour moi d'en parler, j'avais besoin d'extérioriser ça." Même si elle n'a pas des textes "joyeux", Charles estime qu'il y a "toujours une part de positif dans tous les titres qui ont des thèmes négatifs". "C'est ce qui m'inspire le plus parce que j'ai toujours du mal à l'exprimer dans la vie de tous les jours avec des mots, donc je le mets en chanson."

Charles a récemment co-écrit et co-composé le titre "The wrong place" de Hooverphonic qui représentera la Belgique à l'Eurovision. "C'est génial, une expérience en plus", conclut-elle.