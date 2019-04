Visit.brussels Awards 2019: 9 initiatives culturelles et touristiques primées

(Belga) La cérémonie des visit.brussels Awards 2019 a récompensé jeudi soir, au KANAL - Centre Pompidou, 9 initiatives culturelles et touristiques bruxelloises qui ont marqué l'année 2018.

La vocation des visit.brussels awards est d'encourager les projets ayant le plus contribué au rayonnement de Bruxelles. Le public a sélectionné les trois finalistes de chaque catégorie parmi 86 projets en lice. Un jury de professionnels du milieu touristique les a départagés en fonction de différents critères, parmi lesquels l'impact des projets sur le tourisme à Bruxelles, le rayonnement international, l'originalité, la durabilité ou encore l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Dans la catégorie "Evening Experience 2018", c'est Festen, le projet du metteur en scène Alain Leempoel, qui a remporté le prix. En septembre, sous un chapiteau dressé à l'hippodrome de Boitsfort, nouvellement baptisé DROH!ME, des spectateurs ont été invités à dîner au cœur de l'intrigue familiale du film Festen. La Schtroumpf Expérience, organisée dans le cadre du 60e anniversaire des Schtroumpfs à Brussels Expo, a été élue "Most noted exhibition 2018". Le lauréat de la catégorie "International Event 2018", le Festival UP !, est une biennale internationale de Cirque organisée par l'Espace Catastrophe, qui permet aux nouvelles formes de cirque de s'exprimer au cœur de la capitale. "Le Tour du Monde en 183 assiettes" a remporté le prix de la catégorie "Best gastronomic concept 2018". Conçu initialement comme un projet de lutte contre le gaspillage alimentaire, il est aujourd'hui un espace de rencontre interculturel autour de la cuisine et des arts. Chaque mois, un brunch et une soirée culturelle mettent à l'honneur une des 183 nationalités recensées à Bruxelles. Le KANAL- Centre Pompidou, futur musée d'art moderne et contemporain situé dans les 35.000 m2 de l'ancien garage Citroën à Bruxelles, s'est lui distingué dans la catégorie "New Event & Touristic Location 2018". En attendant le début des travaux, dont la fin est prévue en 2022/2023, il a ouvert ses portes le 5 mai dernier pour 13 mois de préfiguration. TALES@home -Talking About Language and EmotionS at Home est sorti gagnant dans la catégorie "International Congress & Fair 2018". La conférence a traité du travail de l'ASBL Foyer, un centre d'intégration qui se consacre à des projets pour et avec les communautés allochtones à Bruxelles. Au sein des projets européens que Foyer a menés deux années durant, l'accent a été mis spécifiquement sur le plurilinguisme et la manière dont celui-ci est vécu au sein des familles. Le lauréat de la catégorie "Hotel Newcomer 2018" est Harmon House, un projet de rénovation et d'extension d'un hôtel de maître du XIXème siècle, situé chaussée de Charleroi à Saint-Gilles. La rénovation de la station de la Bourse a été mise en vedette dans la catégorie "Public Initiative 2018". L'exposition "Magritte. Atomium meets Surrealism", réalisée à l'Atomium pour les 50 ans du décès de René Magritte, a été récompensé dans la catégorie "Unexpected & Original Concept 2018". (Belga)