14 musées de Paris donnent un accès numérique gratuit à 100.000 de leurs oeuvres

Paris Musées, qui regroupe 14 musées et sites de la Ville de Paris, a débuté mercredi la mise à disposition gratuite et sans restriction de plus de 100.000 reproductions numériques en haute définition des œuvres de leurs collections, afin de les faire mieux connaître.

Du Petit Palais à Carnavalet, du Musée Cognacq-Jay au Musée d'Art moderne de la ville de Paris, cette opération d'"open content" vise à "favoriser l’augmentation de la visibilité des œuvres et la connaissance des collections en France et à l’étranger", a expliqué Paris-Musées dans un communiqué.

Ces musées, contenant de nombreux trésors, souffrent de la notoriété des géants parisiens comme le Louvre, Orsay, le Grand Palais ou le Centre Pompidou.

L'ouverture des données "garantit le libre accès et la réutilisation par tous de fichiers numériques, sans restriction technique, juridique ou financière, pour un usage commercial ou non", a précisé Paris Musées.

Au delà des 100.000 d'aujourd'hui, Paris-Musées mettra de plus en plus d'images en accès libre au fur et à mesure de leur numérisation et de leur passage dans le domaine public.

Il suffira désormais à l'internaute d'aller sur le site des collections de Paris Musées, et, par le biais de mots clés -par exemple Petit Palais et Claude Monet-- d'afficher toutes les oeuvres correspondantes, accompagnées de fiches telles des cartels, indiquant la date de réalisation, les matériaux utilisés, l'origine... Il suffira ensuite de télécharger l'image qu'il a choisie pour l'avoir en haut définition.

Chaque utilisateur récupèrera, outre l'image et la notice de l’oeuvre, une charte des bonnes pratiques, manière d’inviter chacun à citer la source et les informations sur l’œuvre.

"Si cette licence est déjà utilisée par des musées internationaux à l’instar du Rijksmuseum à Amsterdam ou du Metropolitan Museum à New York, Paris Musées est à la première institution française parisienne à s’en emparer", souligne le communiqué.