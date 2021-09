Des milliers de smartphones, tablettes et Playstations pourraient être privés d'internet dans 48 heures

Enfin, il vous reste 48h pour mettre à jour vos vieux smartphones. C'est un chercheur en sécurité informatique qui vient de découvrir ce potentiel bug. Sont concernés les équipements commercialisés avant 2017, smartphone, Androïd, Iphone, les PC équipés de Windows XP ou certaines versions de la PlayStation 3 ou 4. Si vous avez un de ces appareils et si vous ne l'avez jamais mis à jour, il est temps de le faire sinon il pourrait ne plus fonctionner correctement.

Un petit fichier informatique est en cause. Son rôle est de permettre à n'importe quel appareil de se connecter à internet. Après le 30 septembre, ce certificat de sécurité arrivera à expiration. Il ne jouera plus son rôle sur les appareils les plus anciens. Conséquences: vos anciens appareils ne pourront plus bénéficier d'une connexion à internet.