Bénéfice net en chute de 23% pour Alphabet (Google) au troisième trimestre

(Belga) Alphabet, la maison mère de Google, a engrangé un bénéfice net d'un peu plus de 7 milliards de dollars au troisième trimestre et un bénéfice par action très inférieur aux attentes des marchés, faisant reculer le titre.

Le bénéfice net d'Alphabet a reculé de 23% à 7,068 millaird de dollars contre près de 9,2 milliards de dollars un an plus tôt, selon un communiqué publié liundi. Le chiffre d'affaires a pour sa part progressé de 20% à 40,499 milliards de dollars. Le bénéfice par actionn n'a atteint que 10,12 dollars là où les analystes en attendaient plus de 12. L'action reculait de plus de 2% à 20h30 GMT (21h30 heure belge) lors des transactions électroniques après la clôture de la séance officielle. (Belga)