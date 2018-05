La dernière mise à jour de Windows 10 bloque l'ordinateur de nombreux Belges: "Je vais devoir aller chez un spécialiste"

Plusieurs personnes nous ont informés, via le bouton orange Alertez-nous, qu'ils n'étaient plus en mesure d'utiliser leur ordinateur depuis qu'ils avaient mis à jour leur Windows 10 (la dernière mise à jour appelée 1803). Les symptômes sont variés. Laurent ne sait plus déverrouiller son ordinateur depuis qu'il a effectué la mise à jour hier soir: "La nouvelle mise à jour Windows 10 1803 a planté! Je ne sais plus déverrouiller mon PC, il me dit "mot de passe incorrect" alors qu'il n'est pas changé". D'autres nous signalent un écran noir ou bleu ou des messages d'erreur divers. Selon Véronique qui a joint un réparateur, celui-ci lui aurait indiqué que c'était "l'hécatombe" depuis deux jours. Le responsable d'une chaîne de magasins de réparation a Bruxelles nous a également déclaré que plusieurs dizaines de personnes s'étaient présentées avec leur ordinateur. La solution est généralement de réinstaller complètement Windows 10. Pour Véronique, il en coûtera environ 100 euros, nous a-t-elle rapporté. Jointe par nos soins, la porte-parole de Microsoft Belgique, actuellement à l'étranger, n'était pas en mesure de livrer l'étendue du problème et l'origine de celui-ci. Selon certains, le dysfonctionnement toucherait les ordinateurs sur lesquels le logiciel anti-virus Avast est installé, une information qui reste à vérifier.