La panne Facebook pas liée à une attaque

La panne de plusieurs heures qui a perturbé Facebook et ses applications mercredi après-midi puis dans la nuit de mercredi à jeudi n'est certainement pas due, selon la société américaine, à des cyberattaques.

C'est via Twitter que le géant des réseaux sociaux avait finalement reconnu, plusieurs heures après les premières plaintes de nombreux utilisateurs, faire face à des problèmes. Il avait promis de tenter de résoudre la panne "le plus vite possible", sans en détailler cependant l'origine. L'entreprise a affirmé plus tard que le problème n'était "pas lié à une attaque DDoS (par déni de service, NDLR)". Depuis ce tweet d'explication, qui date de mercredi soir (heure belge), Facebook n'a plus communiqué. Le hashtag #FacebookDown continuait de circuler sur la Toile jeudi matin, laissant croire que la panne est toujours en cours dans certains pays.