La rédaction numérique de Franceinfo en grève, le site perturbé

La très grande majorité du personnel de la rédaction numérique de Franceinfo et de Franceinfo culture et Franceinfo Afrique était en grève mardi pour 24 heures, pour réclamer une augmentation des effectifs, selon un décompte interne communiqué à l'AFP.

Le site de Franceinfo.fr fonctionnait de manière dégradée. Les internautes étaient informés des débrayages par le message suivant: "en raison d'un appel à la grève de l'intersyndicale SNJ et SNJ-CGT, à France Télévisions, le fonctionnement du site franceinfo.fr est perturbé".

Selon le préavis de grève déposé mercredi dernier, les journalistes du site se mobilisent pour assurer le maintien de deux postes de journalistes en CDI et demander des renforts d'effectifs nécessaires pour répondre aux missions "toujours plus nombreuses" qui leur sont confiées.

"A moins de cinq mois de l’élection présidentielle, les équipes de franceinfo.fr alertent sur la menace qui pèse sur leurs effectifs", clame la Société des journalistes du site.

"Les amplitudes de travail des forfaits-jours dépassent très souvent la durée moyenne de 44 heures hebdomadaires fixée par l'accord collectif", alertait le préavis de grève.

Les équipes exigent un maintien des postes menacés et "le recrutement immédiat en CDI de deux rédacteurs-journalistes spécialisés, d'un secrétaire de rédaction et d'un rédacteur en chef adjoint".

Sont également demandés un renforcement des équipes de Franceinfo Culture et Franceinfo Afrique qui fournissent au site des articles sur ces thématiques, et l'internalisation des sept prestataires du site (community managers et motion designers).

Une délégation a rencontré la semaine dernière la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, puis la direction des ressources humaines.

Des propositions ont été faites mais jugées "insuffisantes" par les rédactions concernées, qui ont voté lundi à 96% pour le maintien de la grève.

Créée il y a dix ans, la rédaction de Franceinfo.fr compte 30 journalistes rédacteurs,donc quatre en CDD (hors encadrement et secrétaires) qui se relaient sept jours sur sept de 06h00 à minuit pour assurer le fonctionnement du site.

Les services cultures et Afrique, rattachés au site web en 2019, comptent quant à eux huit journalistes chacun.