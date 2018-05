Les cofondateurs de Take Eat Easy et de Djump se lancent dans le vélo électrique connecté

(Belga) Cowboy, une nouvelle start-up belge, s'est lancée jeudi sur le marché du vélo électrique connecté. Les jeunes entrepreneurs qui la dirigent sont les cofondateurs de l'ex-société de trajets partagés Djump et de l'ex-enseigne de livraison de repas Take Eat Easy. Leur ambition est de populariser en Belgique "un vélo électrique urbain, haut de gamme et connecté, au prix le plus bas possible". Celui-ci est désormais disponible à la vente sur leur site internet au prix de 1.790 euros, "là où un vélo de qualité coûte aujourd'hui entre 3.000 et 5.000 euros".

Adrien Roose et Karim Slaoui, tous deux co-fondateurs de Take Eat Easy (qui a depuis lors cessé ses activités), et Tanguy Goretti, à l'origine de Djump (un concurrent d'Uber dont les services se sont arrêtés en juin 2015, ndlr), ont créé leur nouvelle start-up en janvier 2017. Celle-ci vient à présent de lever 2,4 millions d'euros afin de supporter le lancement opérationnel national du vélo. Pour permettre une identification forte, Cowboy a développé sa propre application mobile afin de réellement connecter le vélo à l'utilisateur. Elle permet d'allumer et d'éteindre son vélo de manière sécurisée, de bénéficier d'un tableau de bord avec notamment la vitesse et la distance parcourue. A terme, une navigation y sera intégrée, de même qu'un tracking GPS du vélo. La machine, quant à elle, s'adapte intuitivement au style et la vitesse à laquelle son utilisateur pédale, en amplifiant l'élan lorsqu'il commence à pédaler, qu'il accélère ou se trouve dans une montée. La batterie, intégrée à l'arrière du tube de selle et qui s'enlève facilement, offre une autonomie de maximum 50 km et se recharge en deux heures et demie. Elle pèse 1,7 kg, qui vient s'ajouter aux 14,4 kg de la monture, ce qui en fait l'un des vélos électriques les plus légers du marché. Pour se faire connaître, Cowboy mise avant tout sur le bouche-à-oreille. Mais aussi sur les récompenses. La jeune entreprise a ainsi remporté en juillet dernier un premier prix au salon Eurobike, le salon du vélo le plus important en Europe. Avant une seconde distinction, le mois dernier. Les ambitions de la start-up sont assez élevées. Elle espère ainsi pouvoir s'attaquer aux pays voisins assez rapidement. (Belga)