Les tests de Mathieu: Amazon débarque en Belgique avec son Echo Show 8, que vaut-il ?

Vous l'avez sans doute remarqué: Amazon est officiellement en Belgique depuis quelques semaines. L'entreprise qui a inventé l'e-commerce était déjà accessible dans notre pays, mais en réalité on commandait tout sur Amazon.fr.

L'arrivée tardive du géant américain en Belgique a permis à des alternatives de se développer, notamment Bol.com ou Coolblue, des acteurs hollandais du e-commerce. En devenant Amazon.com.be, le célèbre site propose une catégorie de produits ou de marques belges, et le montant minimal pour la livraison gratuite (si vous n'êtes pas abonné Amazon Prime) passe de 25 à 20€. Au niveau de la disponibilité et des prix, comparés à Amazon.fr, il y a du positif et du négatif: les "centrales d'achat", si on peut s'exprimer ainsi, sont sans doute parfois différentes de la France. Notez également qu'Amazon Prime coûte actuellement (ça va peut-être augmenter par la suite) 25€/an en Belgique, et ça inclut la livraison gratuite en 1 jour, et l'accès au catalogue vidéo Amazon Prime…

Un peu de retard sur Google (en Belgique)

Revenons à nos moutons: quels sont les produits Amazon désormais disponibles en Belgique ? Il y a donc l'Echo Dot (sans écran, 5e génération) et l'Echo Show 8 (avec écran, 2e génération), dont on va parler aujourd'hui. Il s'agit d'appareils intégrant Alexa.

Assez étrangement car ils n'ont pas beaucoup de points communs au départ, Amazon et Google se livrent effectivement une guerre assez unique: celle des assistants vocaux et des appareils exploitant au mieux ces assistants. Je vous ai déjà parlé des Nest Hub de Google (voir ce test, notamment), qui sont un sacré concentré de technologies, probablement vendus à perte par Google qui est toujours en phase de conquête du marché.

En réalité, Amazon propose exactement la même chose avec Alexa, depuis de nombreuses années. Dans les pays anglo-saxons, l'assistant vocal d'Amazon avait même pris de l'avance à l'époque de son lancement, en 2014 (il est d'ailleurs toujours N.1 aux USA et au Royaume-Uni). Ce n'est pas le cas chez nous, vous l'avez compris, car Google propose ses appareils "Ok Google" (Google Assistant) officiellement en Belgique depuis 2019, or Amazon vient de débarquer chez nous.

Et le problème pour Amazon, c'est qu'entretemps, Google a enrichi son écosystème et est devenu incontournable pour tous ceux qui n'ont pas d'iPhone. Android dans nos smartphones, Chromecast (intégré ou non) dans nos télévisions, YouTube, Android Auto dans les voitures: il est assez naturel de "tout prendre chez Google", car tout sera plus facilement compatible et accessible. Et finalement, on confie nos données personnelles (qui servent à la publicité ciblée principalement) à une seule entreprise…

Echo Show 8, vrai multifonction

L'Echo Show 8 est l'équivalent du Nest Hub de Google: un écran tactile intégrant une enceinte de qualité raisonnable et un micro, qui permet de répondre aux injonctions commençant par "Alexa". Exemple: "Alexa, mets un minuteur de 10 minutes" si votre appareil est situé dans la cuisine. Heureusement, on peut faire beaucoup plus avec les assistants vocaux, désormais.

Si vous avez des appareils connectés compatibles chez vous (caméra, thermostat, lumière, serrure, capteur, enceinte audio, etc), pour tirer pleinement parti de votre Echo Show, il faudra commencer par créer votre maison dans l'application Alexa. Ensuite, dans chaque pièce, il faudra configurer les appareils connectés qui s'y trouvent, et ça passe par les skills qu'il faut installer. Exemple: j'ai dû configurer la skill Tado pour mon thermostat et mes vannes connectées, afin qu'Alexa s'exécute quand je dis "Alexa, augmente la température de 2 degrés dans le salon".

Il est également assez simple, après configuration via l'application smartphone Alexa, de lui demander de "jouer la radio Bel RTL": l'appareil lancera TuneIn correctement sur l'Echo Show (si votre maison Alexa est équipée d'enceinte connectée, comme des Sonos, il faudra à chaque préciser où vous voulez écouter cette station de radio). Même principe avec Spotify ou tout autre service musical, bien entendu.

Pourquoi un écran ?

Contrôler votre maison, répondre à des petites tâches du style 'minuteur'… Jusqu'à présent, pas besoin d'un écran. Alors, à quoi sert-il ? Premièrement, à jouer des vidéos. Hélas, pas n'importe lesquelles. Là où Google propose YouTube par défaut (une sacrée base de données de vidéos, vous en conviendrez) quand vous demandez une vidéo, l'Echo Show est assez compliqué à utiliser.

Il faut dire "Alexa, va à l'accueil vidéo", et là, vous pouvez sélectionner entre les applications Prime Video et Netflix, deux services payants. Netflix est comme une application, et il suffit de se connecter pour profiter de ses séries et films préférés. On peut dire "Alexa, met Seinfield sur Netflix", et l'Echo Show va lancer l'épisode suivant. Efficace et rapide, les vidéos sont, de plus, confortables à regarder tant au niveau de l'image que du son.

Pour YouTube, c'est autre chose… Si vous dites "Alexa, joue des vidéos de Michael Jackson", l'Echo Show va lancer une recherche Bing (le moteur de Microsoft), et privilégier les résultats de DailyMotion ou Vimeo, affichés via un navigateur. Il faut préciser "Joue telle vidéo sur Youtube" pour aller sur YouTube. L'Echo Show 8 lance m.youtube.com. Il y a les cookies à accepter, une éventuelle connexion à votre compte YouTube, et puis il faut valider les choix en appuyant sur l'écran tactile. On est loin de l'expérience offerte par le Nest Hub, or regarder des vidéos sur YouTube, c'est une chose assez commune quand on dispose d'un écran connecté à internet…

Dernière utilité vidéo de l'Echo Show 8, et c'est un vrai plus par rapport au Nest Hub de Google: il y a une bonne caméra de 13 MP à l'avant, qui permet la visioconférence. Hélas, vous ne pourrez appeler que des gens utilisant Alexa, au minimum sur leur smartphone via l'application, au mieux s'ils utilisent un Echo Show ou un Echo Dot (mais ce sera alors uniquement la voix). S'il y a des Echo Show partout dans votre maison, vous pouvez également appeler la chambre de votre enfant depuis la cuisine, et si vous êtes à l'extérieur, avec votre application Alexa sur smartphone, vous pouvez appeler votre cuisine.

Deux autres bémols

Autre petite faiblesse par rapport au Nest Hub, il n'y a pas de reconnaissance d'un mouvement. Impossible de mettre sur pause lorsqu'on approche la main ; impossible de voir l'appareil sortir de sa veille quand on s'en approche à 1 mètre (or l'Echo Show est équipé d'une caméra).

Enfin, à moins que vous n'utilisiez l'application Amazon Photo en tant qu'application galerie photos (c'est peu probable, mais si vous êtes membre Amazon Prime, c'est stockage illimité gratuit dans le cloud...), il n'est pas possible de se servir facilement de l'Echo Show comme cadre photo. C'est pourtant l'un des usages les plus sympas du Nest Hub, qui se connecte très facilement à Google Photos, affichant de beaux souvenirs dès qu'il est en veille. À nouveau, l'avance de Google sera difficile à rattraper pour Amazon. Mais pas impossible, car le géant américain propose du bon matériel, du bon logiciel et... la livraison gratuite en 1 jour (pour les membres Prime, à nouveau).