Les tests de Mathieu: comment Lego a-t-il développé et dessiné la dernière Ferrari composée de... 3.800 pièces ?

Je parle d'habitude d'objets connectés dans ma rubrique. Mais développer un set Lego Technic de 3800 pièces, permettant de construire la dernière Ferrari Daytona SP3 qui n'était pas encore officielle, ça relève quand même du challenge… technique. Pour rester fidèle au titre de mes articles, j'ai pris la peine de (commencer à) construire cette voiture qui mesurera, au final, 59 cm de long, 25 cm de large et 14 cm de hauteur !

Comment on "dessine" un véhicule Lego Technic ?

J'ai eu la chance de m'entretenir à distance durant 20 minutes avec Aurélien Rouffiange, senior designer chez Lego, depuis son bureau du quartier général de l'entreprise, au Danemark. Mon idée était de savoir comment on dessinait une voiture. Et j'ai appris plein de choses, particulièrement sur la manière dont sont menés les projets Technic qui reproduisent "officiellement" des voitures existantes (ou qui vont bientôt exister).

Tout commence donc avec un projet. "Il y a deux ans, on avait terminé le projet (Lamborghini) Sian", et l'équipe voulait donc un nouveau challenge pour une nouvelle belle et grande voiture à construire. "On a poussé pour aller chercher Ferrari, on les connaissait déjà", d'un précédent projet. L'idée de Lego, depuis quelques temps, c'est de sortir la version Technic en même temps que la sortie officielle de la voiture – même si ça ne simplifie pas le travail, vous allez le voir. Des négociations ont lieu. Lego reçoit quelques images du prototype de la Daytona SP3, une super-car de Ferrari, très exclusive et produite à 599 exemplaires seulement.

"On part de photos ou d'images en 3D (du prototype) qu'on reçoit, et on commence à travailler. On dessine le châssis, on choisit une taille, un gabarit, les roues. On le dessine avec des pièces Lego, on créé un visuel. Ça prend quelques mois, et puis on présente le projet au partenaire (à Ferrari, donc)". Si le partenaire valide, "on reçoit alors plus d'infos et plus d'images", ce qui permet à l'équipe de designer de Lego d'aller un pas plus loin, de commencer à construire son propre prototype.



©LEGO

Rencontre secrète pour voir la voiture "en vrai"

Ferrari est d'accord avec la maquette, la collaboration se confirme… alors que la Daytona SP3 n'a pas encore été dévoilée au grand public. "On se rend donc sur place, dans le plus grand secret. On doit prendre l'avion avec la maquette, qui doit absolument rester confidentielle. A l'aéroport, il faut prévoir le coup", car la valise ne peut pas être ouverte par les douaniers devant tout le monde.

Au siège du célèbre constructeur italien, l'équipe de Lego a enfin accès à la voiture. "On peut alors l'analyser plus en détails, prendre nos propres photos", afin de proposer une version Lego la plus fidèle possible à la réalité.

Des pièces sur mesure ou des pièces Technic "standard" ?

La Daytona SP3 est "difficile à transformer" en voiture Lego Technic car "elle a des formes très organiques, spécifiques". D'autant plus que l'équipe de design ne peut pas faire n'importe quoi. "En théorie, toutes les pièces doivent être réutilisables", donc doivent faire partie des innombrables pièces existantes. "Mais on peut tout de même créer des pièces spécifiques chaque année. Ici, c'est par exemple les jantes et les pneus, pour qu'ils soient à la bonne taille". Ainsi que quelques pièces spécifiques de la 'carrosserie'. Sur les 3.800 pièces du set, "il doit y avoir 10 ou 12 pièces spécifiques", qui ont donc été créées uniquement pour cette Ferrari.

Si ça vous a donné envie de construire une belle voiture Lego Technic, sachez que pour mon interlocuteur Aurélien Rouffiange, il ne faut que "environ 8 à 9h". C'est le temps de travail "pour une personne qui a l'habitude". Lors de mon test, j'ai bien compris que ce sera au moins trois fois plus pour un quidam… Mais il s'agit d'un trésor d'ingénierie fait d'innombrables engrenages et d'une boite de vitesse mécanique ! Car il n'y a pas de moteur pour en faire un véhicule télécommandé, comme c'est parfois le cas avec Technic, "car il n'y pas la place, on a préféré mettre une belle boite de vitesse et un beau moteur, avec tous les engrenages" :

Seule ombre au tableau: le prix. 399€, mais tout donne envie, de l'emballage aux livrets de montages agrémentés de photos et d'explications, en passant par le produit fini qui trônera sur une belle étagère et la carte numérotée (car oui, c'est une édition limitée...).