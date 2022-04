Les tests de Mathieu: un tracker GPS discret et endurant pour suivre à la trace... tout ce que vous voulez

Pour 99€, vous pouvez vous offrir le 'GPS Tracker' d'Invoxia, petite entreprise française. Un appareil peu encombrant, sur batterie, qui communique assez intelligemment sa position. L'application mériterait un petit ravalement de façade pour être plus agréable à utiliser, mais globalement, ça fait le job…

Vous ne connaissez sans doute pas Invoxia, une entreprise française fondée en 2010 et qui développe des appareils de tracking pour particuliers et professionnels. Mais vous avez peut-être déjà entendu parler d'Eric Carreel, un ingénieur français qui a déjà concrétisé de belles idées, comme Withings, dont je vous parlais l'an dernier. J'ai pu mettre la main sur leur GPS Tracker, sorti il y a quelques années. C'est un genre de petite balise GPS fonctionnant sur batterie rechargeable, et équipée d'une petite sangle pour être attachée à certains objets dont vous souhaitez connaître la position et les déplacements. Ce petit appareil coûte 99€ et inclut 3 ans d'abonnement (ensuite, c'est 9,90€ par an).

Nous avons parlé de l'Invoxia GPS Tracker dans notre podcast RTL TechTalk :

Plusieurs systèmes de localisation intégré: la durée de la batterie varie fortement

Il y a plusieurs manières de localiser un objet. On pense immédiatement aux satellites GPS, mais comme vous le savez, ils ne traversent pas les murs. Le tracker d'Invoxia ajoute donc à son récepteur GPS basse consommation d'autres modules de communication: le WPS (positionnement via des bornes Wi-Fi ouvertes par triangulation, donc quand votre tracker se trouve dans un centre commercial, un aéroport, etc), les réseaux bas débit de type LoRa (via les antennes Proximus 'internet des objets' en Belgique, ce qui explique les petits frais d'abonnement), et même le Bluetooth, stade final de la recherche (pour le faire sonner – pas très fort hélas – lorsqu'on se trouve à quelques mètres de l'appareil). Cette multiplication de connectivité, indispensable pour une couverture optimale, influencera fortement son autonomie (voir ci-dessous).

Vous êtes responsable de ce que vous faites…

Le GPS Tracker mesure 10 cm de long, sur 2,7 de large, avec une épaisseur d'environ 1 cm ; il pèse 30 grammes. On peut donc le glisser dans le cartable d'un enfant, dans un véhicule, dans une valise. Dans tout ce qui peut être volé, ou tout ce qui peut disparaître. Attention aux dérives, cependant: il est punissable par la loi de suivre quelqu'un à son insu, d'abord au niveau administratif car ça entre dans le cas de l'utilisation frauduleuse d'une certaine forme de données personnelles (RGPD) ; ensuite au niveau pénal, s'il y a plainte et enquête pour harcèlement, par exemple.

Une autonomie très variable (en déplacement)

Le tracker se configure et s'utilise via l'application Invoxia GPS. Je n'ai eu aucun mal à relier le tracker à mon compte Invoxia. Vous pouvez lui assigner une catégorie, j'ai mis Ford Fiesta, la voiture de ma compagne (qui était prévenue à l'avance, je vous rassure).

Le tracker envoie sa position selon différents critères. S'il est immobile, il n'envoie sa position que toutes les 4 heures. Lorsqu'il se déplace, vous pouvez lui décider d'envoyer sa position toutes les 5 à 8 minutes ou toutes les 10 à 14 minutes. Dans ce cas, cependant, l'autonomie (s'il reste en mouvement constant, ce qui est très rare!) variera entre 1 et 8 semaines, en fonction des moyens de communication de sa position (GPS, WPS, LoRa), car ceux-ci ont des besoins différents en énergie. Pour mon test, je l'ai donc mis dans une voiture qui a fait des petits trajets quotidiens durant près de trois semaines, et l'autonomie n'a pas eu le temps de baisser d'une barre (sur les 3 disponibles…). J'estime donc, comme l'entreprise, qu'on doit pouvoir tenir plusieurs mois (entre 1 et 6 mois selon Invoxia). Pour le recharger, il suffit de le brancher à n'importe quel chargeur USB (port micro-USB un peu "ancien", hélas).

Une application pas très ergonomique

L'application n'est pas un modèle d'ergonomie et de clarté. Lors de l'ouverture de l'application, on a heureusement la dernière position connue, et depuis quand il est à cet endroit. Mais ensuite, il n'est pas très simple de consulter l'historique des positions: il faut appuyer sur une des dates/heures proposées dans une liste pas très explicite. Il aurait mieux valu un interface intégrant la cartographie.

Vu que la communication ne va que dans un sens (du tracker vers l'application), on ne peut pas lui demander de donner sa position actuelle immédiatement, il faut attendre (jusque 4h...), ou bien qu'il se déplace.

Mais dans l'ensemble, ça fait le job: j'ai pu déduire (ce n'est pas toujours très précis) que la voiture s'est rendue à l'école, au lieu du stage des enfants, à la piscine publique de la région, etc…

L'application permet également de définir des zones géographiques sous forme de cercle, sur une carte: si le tracker en sort, vous recevrez une notification.









Conclusion

Le gros avantage du GPS Tracker d'Invoxia (99€), c'est de ne pas être équipé de carte SIM. Ce qui limite la consommation d'énergie et les frais d'abonnement (gratuit durant 3 ans, puis 9,9€/an), sans baisser la qualité de la localisation, car le tracker utiliser plusieurs autres moyens de communication pour donner sa position.

L'autonomie est gérée de manière assez intelligente, en fonction des déplacements du tracker, et de vos besoins. Si vous le mettez dans une voiture avec des déplacements normaux, vous devirez pouvoir tenir quelques mois avant de l'en sortir pour recharger la batterie.

Son seul défaut, selon moi, c'est l'application, qui n'est pas très intuitive et mériterait une refonte de son interface.