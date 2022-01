Les tests de Mathieu: Windows 11 change-t-il vraiment la donne par rapport à Windows 10 ?

Pour répondre à cette question, j'ai passé quelques semaines avec le dernier Pavilion Aero de HP, un ordinateur très portable qui coûte 799€.

Contre toute attente (et contre certaines promesses faites il y a quelques années), Microsoft a finalement décidé de continuer à décliner son système d'exploitation pour ordinateur, Windows. C'était assez surprenant lors de l'annonce, l'an dernier, car le géant américain du logiciel avait dit qu'il allait mettre à jour très souvent Windows 10 plutôt que de sortir des nouvelles versions.

Mais environ 7 ans après son arrivée, Windows 10 cède sa place à Windows 11. J'ai testé le HP Pavillon Aero de 13 pouces (référence 13-be0014nb), un petit ordinateur portable très léger à 799€ qui fait tourner Windows 11 comme pour rien, afin de découvrir les principales nouveautés du nouveau système d'exploitation qui sera bientôt sur tous les ordinateurs vendus dans le monde. Alors, quoi de neuf ?





Un rafraîchissement de l'interface

La première nouveauté, comme toujours, est visuelle. L'interface a été revue et on dit adieu, après des décennies, au menu démarrer situé en bas à gauche de l'écran. Il est remplacé par une série d'icônes centrée, un peu comme sur MacOS. Et par un bouton Windows baptisé "Ecran de démarrage". Quand on appuie dessus, on se retrouve avec une fenêtre qui me fait penser à ChromeOS: des icônes d'applications (à choisir en les épinglant) au-dessus, des "recommandations" en-dessous (fichiers récents, nouvelles applications, etc). Il y a également un bouton pour éteindre ou redémarrer, une barre de recherche et l'accès aux informations de la session / du compte (voir photo ci-dessous).

Les tuiles dynamiques, apparues il y a bien longtemps avec Windows 8 (et peu utilisées, je le crains), ont disparu. Sur la droite, le volet de notifications a fusionné avec le calendrier/l'heure.

Les paramètres ont subi eux aussi une refonte. On se rapproche davantage de ce qu'on a l'habitude de voir sur mobile, même si les "vieilles" fenêtres existent encore pour les paramètres plus avancés.

Je parlerais donc d'une belle mise à jour graphique, qui concerne également les applications de Windows telles que le bloc note, l'explorateur de fichiers, Paint ou Photos. Il faut désormais parler de Fluent Design. Soit. Je trouve que tout est intuitif, que Windows s'embellit et se modernise, sans toucher à ses fondamentaux.





Enfin un vrai store

L'autre grande nouveauté concerne le magasin d'applications de Microsoft, qui gagne enfin en attractivité. A nouveau, l'interface a été revue en profondeur. Mais c'est surtout au niveau du contenu que le store a changé, car les développeurs peuvent proposer des applications dites traditionnelles (win32) sans forcément céder les revenus potentiellement générés. On trouve désormais des applications aussi utiles que WinZip ou VLC. Ça ne remplace pas complètement le téléchargement d'applications comme on le connait sur Android ou iOS, mais on se dirige vers plus de confiance envers le store, donc plus d'intérêt pour l'utilisateur et le développeur. A la clé, plus de sécurité: on pourrait imaginer des ordinateurs "verrouillés" qui devraient obligatoirement passer par le store de Windows pour installer des applications, ce qui signerait la fin potentielle des malwares, logiciels espion, etc.

Il reste une multitude d'applications dont j'ignore totalement l'intérêt: c'est le cas des réseaux sociaux (le site web est souvent bien plus pratique à utiliser) mais aussi de certaines versions spéciales de la suite Adobe (dont Photoshop ou Premiere Pro qui ne peuvent pas être téléchargée via le store de Windows, mais directement via Adobe). Et de manière générale, on peut toujours continuer à télécharger ses applications .exe où on veut...

Enfin, aussi étonnant que ça puisse paraître, Windows 11 peut techniquement installer des applications Android. La fonction est encore au stade du développement, même s'il existe des tutos pour déjà essayer la chose. L'intérêt me parait limité, surtout par rapport au format vertical et tactile de ces applications...

Donc je dirais que le store de Windows est enfin meilleur et agréable à utiliser, plus convivial et mieux fourni, mais toujours loin d'être indispensable.

Les services et logiciels Microsoft mieux intégrés

En deux ans, Teams est devenu un outil du quotidien pour des millions de travailleurs. Même ceux qui ne font pas ou peu de télétravail doivent utiliser cette application très efficace, il faut le reconnaître, et qui fait partie intégrante du monde du travail et de la suite Office. Il était donc logique que Windows intègre Teams dans la barre des tâches, via un volet de raccourci vers les contacts, pour des accès plus rapides. L'idée est sans doute de convaincre les particuliers de son intérêt, et de les faire passer aux formules premium et payantes d'Office. L'application Xbox est préinstallée et Windows 11 va vous proposer à plusieurs reprises de passer à la version payante du service de jeu en illimité (Xbox Game Pass).

Tous les autres nouveaux aspects de Windows 11 sont plus techniques, et ne parlent pas vraiment au grand public: meilleure gestion du Bluetooth, moteur de rendu graphique, sécurisation avancée, des emojis intégrés au clavier virtuel, meilleure prise en charge du tactile, etc.

Gratuit ?

Attention, il faut vérifier que votre ordinateur ait une configuration minimale (il y a des outils sur les sites de Windows). Sachez également que Windows sera gratuit pendant 1 an pour tous ceux qui possèdent un ordinateur avec une licence Windows 10.

En conclusion, je suis plutôt séduit par les améliorations graphiques de Windows 11, plus moderne que Windows 10. Mais on ne peut pas parler de révolution, car il s'agit plutôt d'une grosse mise à jour, du moins pour le grand public qui a un usage traditionnel: bureautique, navigation, lecture de vidéo, etc...







Et ce nouveau HP Pavilion Aero ?

Que vaut le HP Pavilion Aero 13-be0014nb qui m'a servi de base de test ? Il s'agit d'un appareil à 799€ équipé d'un processeur AMD Ryzen 5 5600U, de 8 GB de RAM et 512 GB de stockage SSD, d'une dalle 13" bien lumineuse non tactile qui occupe une grande partie de l'écran, d'une connectique honnête (HDMI, deux USB, un USB Type-C pouvant servir à la charge, une connexion HP pour l'alimentation et un port mini-jack). J'ai fait tourner plusieurs logiciels et Photoshop s'en sort assez bien sans être très fluide. Pour la bureautique, c'est parfait. L'appareil est très léger (1 kg) et compact (30 x 21 cm, soit une feuille A4) et la batterie est de bonne facture (j'ai bossé dessus une semaine de temps en temps sans le charger et sans l'éteindre manuellement). Cerise sur la gâteau: il y a un lecteur d'empreinte digitale qui permet de démarrer la session très rapidement (2 secondes environ)... Bref, pour 799€ prix belge en boutique, c'est une bonne porte d'entrée pour Windows 11.