Ruée sur les bonnes affaires en ligne en Chine pour la "Fête des célibataires"

(Belga) Les Chinois s'adonnaient mercredi au rituel de la chasse aux bonnes affaires sur internet à la faveur de la "Fête des célibataires", considérée comme le plus gros événement mondial du commerce électronique.

Depuis plus d'une décennie, le 11 novembre donne lieu à une frénésie d'achats en ligne en Chine, où la date (11.11) est considérée comme propice à la consommation des célibataires. Le géant du commerce électronique Alibaba, à l'origine en 2009 de cet événement désormais imité par l'ensemble de ses concurrents comme JD.com et Pinduoduo, a changé la règle du jeu cette année en démarrant les promotions dès le 1er novembre, alors qu'il fallait habituellement attendre le 12e coup de minuit le 11 novembre pour commencer à engranger les rabais. D'après le groupe fondé par l'excentrique milliardaire Jack Ma, les différents plateformes d'Alibaba ont ainsi vu passer cette année un chiffre d'affaires de 372,3 milliards de yuans (47,7 milliards d'euros) depuis le 1er novembre, soit plus que le PIB de l'Islande, du Liban et de la Géorgie cumulés. Alibaba n'a pas fourni de comparaison avec les ventes écoulées l'an dernier, alors que nombre d'économistes espéraient lire dans ces chiffres une confirmation de la reprise de l'économie chinoise après le coup d'arrêt subi en début d'année pour cause d'épidémie. Chaque année, Alibaba annonce traditionnellement un nouveau record de ventes à l'occasion du 11 novembre. L'an dernier, il avait fait état d'un chiffre d'affaires de 268,4 milliards de yuans (34,74 milliards d'euros) en 24 heures, en hausse de 26% par rapport à l'année précédente. La tendance devrait se poursuivre cette année en raison du confinement qui a poussé encore plus de Chinois à commander des produits depuis chez eux. (Belga)