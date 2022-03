Les tests de Mathieu: deux smartphones sous Android à 1.300€ viennent de sortir en Belgique, valent-ils ce prix très élevé ?

A part les afficionados d'Apple, peu d'utilisateurs sont prêts à débourser environ 1.300 euros pour s'offrir un téléphone, dont la durée de vie, on le sait, dépasse rarement trois ans. Deux marques proposent cependant des smartphones sous Android dans cette gamme de prix, et elles viennent de présenter leur nouveau modèle en Belgique: Galaxy S22 Ultra chez Samsung, Find X5 Pro chez Oppo.

Samsung Galaxy S22 Ultra, Oppo Find X5 Pro: le mois de février a vu arriver sur notre territoire deux smartphones résolument haut de gamme, qui osent afficher des prix aussi élevés, voire plus élevés, que l'indétrônable iPhone Pro Max d'Apple. 1.300 euros, c'est le prix de 4 smartphones à 325 euros, un segment où on trouve désormais des appareils respectables. Faut-il craquer ?





Oppo Find X5 Pro : la céramique et de belles photos

La stratégie d'Oppo, fabricant chinois de smartphones, est assez classique. Après un beau succès sur le marché national, on s'attaque à d'autres régions du monde, comme l'Inde et l'Europe, en espérant grapiller des parts de marché à Samsung, qui continue de trôner au sommet des ventes au fil des ans, parvenant à se réinventer tout en n'oubliant pas son ADN. Oppo est en Belgique depuis deux ans seulement, et malgré ce court laps de temps, il est parvenu, d'après des informations obtenues lors de la présentation de la série Find X5 à Bruxelles en février, à se faire une place auprès des opérateurs (précieuses offres groupées) et dans les rayons de tous les magasins. Pas de communication sur le succès de la marque dans notre pays, à part "une croissance de 400% entre 2020 et 2022" (quand on arrive dans un marché, c'est plutôt logique). Au niveau mondial, Oppo nous apprend qu'il est N.4, plus que probablement derrière le trio Samsung, Apple et Xiaomi.

Le Find X5 Pro s'inspire du design original du Find X3 Pro de 2021, que j'avais pu essayer dans le détail. Il en perd la finesse et la légèreté, et modifie légèrement la forme du bloc d'optiques, qui n'est plus symétrique. Le dos est en céramique, même s'il ressemble à du traditionnel verre poli et brillant, qui attrape toutes les tâches et les traces de doigts, surtout dans la version noire que j'ai pu manipuler (il existe aussi en blanc). La céramique, parait-il, serait deux fois plus résistante aux chocs et aux griffes, ce que je n'ai pas pu constater en quelques jours (heureusement).

La fiche technique est logique pour cette gamme de prix: la dernière génération des puces Snapdragon (8 gen 1) qui est forcément plus rapide que celle de 2021, 256 GB de stockage interne, 12 GB de RAM, un magnifique écran OLED de 6,7" pouvant afficher une très haute définition (3216 x 1440 pixels) et un taux de rafraîchissement adaptatif élevé (jusque 120 Hz), l'étanchéité certifiée IP68, un Android 12 en pleine forme et la charge désormais très (très) rapide, une spécialité d'Oppo (le chargeur affiche désormais 80W et promet de passer de 0 à 50% de batterie en 12 minutes seulement – charge sans-fil limitée à 50W).





C'est au niveau de la photo que le Find X5 Pro mise tout, comme c'est souvent le cas des modèles très haut de gamme. Cependant, ces dernières années, on semble atteindre des sommets difficiles à franchir. Les constructeurs se rabattent souvent sur du peaufinage logiciel (traitement des couleurs en partenariat avec Hasselblad, comme OnePlus l'an dernier) ou sur un choix de capteurs spécifiques (zoom, macro, très grand angle). Oppo a choisi deux bons capteurs Sony de 50 MP, dont il vend les prouesses en photo et vidéo de nuit, notamment grâce à une puce maison (MariSilicon X) ; et un petit téléphoto (zoom X2) de 13 MP. Les photos sont d'excellentes qualités, c'est indéniable, mais un œil non averti ne verra pas la différence avec les modèles haut de gamme de 2020 ou 2021, voire avec certains smartphones vendus 700 euros.

Globalement, je dirais que le Find X5 Pro a le mérite d'exister, mais ne sera jamais un succès commercial dans notre pays. Il lui manque, à mes yeux et vu son prix très élevé, une fonction "waouw" – même si la charge rapide 80W est assez cool et inédite.

Samsung Galaxy S22 Ultra: un stylet et un look parfait

Le géant sud-coréen a décidé d'abandonner la gamme Galaxy Note, qui a inventé, il y a une dizaine d'années devant des yeux très dubitatifs (dont les miens), le smartphone géant équipé d'un stylet. En réalité, Samsung n'abandonne que le nom, et c'est assez logique vu que tous les smartphones sont désormais géants.

Le Galaxy Note existe donc encore en 2022, mais il est inclus dans la gamme Galaxy S22, dont il est fort différent au niveau du design et du prix, et bien entendu car il intègre un espace de rangement pour son stylet. J'ai pu l'essayer quelques jours et l'effet 'waouw' qu'on attend d'un appareil à 1.300 euros est bien présent, cette fois.

Le look & feel du S22 Ultra est impressionnant. Assez lourd et costaud (230 grammes, 9 mm d'épaisseur), il donne la sensation de tenir en main un objet précieux. Sa finition noir mat est du plus bel effet, tout comme l'intégration des optiques dans le châssis, et non au cœur d'un îlot de capteurs, pas toujours évident en matière de design.





La fiche technique est bonne, elle aussi, même si la puce maison Exynos 2200 de Samsung semble légèrement moins performante que la 8 gen 1 de Snapdragon (seuls les joueurs exigeants s'en rendront compte, cependant). Autre bémol: l'autonomie est limitée à une journée, mais la charge rapide plafonne à 45W (c'est mieux que l'an dernier, mais pas assez) ; et surtout, pour des raisons que je ne comprends toujours pas, Samsung n'inclut aucun chargeur dans la boite (alors que sur ses modèles bas et moyen de gamme, il y en a un). Pour le reste, l'écran AMOLED de 6,8" est une merveille, et ses capacités en photo sont plus polyvalentes que celles d'Oppo, notamment grâce à un module de zoom périscopique sans perte de qualité jusque x10.

Je l'ai dit, ce qui différencie le plus le Galaxy S22 Ultra de la concurrence, c'est son stylet intégré dans le châssis. Samsung maîtrise cette technologie depuis plusieurs années, mais parvient encore à améliorer la sensation de toucher de la pointe douce rétractable. Sur un écran si grand, il devient possible de prendre des petites notes manuscrites à la volée, ou de griffonner un petit dessins/schéma en quelques secondes. Dès qu'on retire le stylet de son emplacement, une fenêtre flottante affiche les options disponibles, et cela va de la prise de notes libre au screenshot éditable, en passant par des messages manuscrits animés. Il est possible de configurer ce volet de fonctions, et même d'utiliser les Air Actions, des raccourcis exécutables en dessinant des mouvements dans l'air, au-dessus de l'écran. Le S Pen reste un accessoire assez niche, mais je pense qu'après quelques mois d'utilisation, il doit être possible d'y trouver un sens pratique, et non simplement ludique, au jour le jour.





Conclusions

Une petite partie de la population choisit de mettre 1.300 euros dans un smartphone. Et la majorité de cette petite partie le fait dans les iPhone denier cri avec une fiche technique gonflée à bloc. Sur Android, il n'y a que Samsung, et depuis peu Oppo, qui osent proposer des modèles au prix aussi élevé.

Pour Oppo, à mes yeux, le Find X5 Pro est avant tout une vitrine technologique qui ne se vendra pas à des millions d'exemplaires. Si Mercedes consacre des sommes folles en F1, c'est pour vendre des Classe C et développer des technologies innovantes qu'il répercutera ses voitures de série. C'est le même principe chez Oppo. Le Find X5 Pro est un bien bel appareil, mais ses photos très réussies et sa charge à 80W ne justifient pas, à elles seules, un tel prix.

Je suis plus tendre avec le S22 Ultra de Samsung, un Galaxy Note qui ne dit pas son nom. Car sa polyvalence en termes de prises de vue est inégalable, et car son stylet lui confère un effet 'waouw' et une vraie manière de se différencier. Il ne lui manque que la charge vraiment rapide (et le chargeur, toujours pas inclus) pour cocher toutes les cases.