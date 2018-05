Spotify dévoile une offre gratuite améliorée

(Belga) La plateforme de musique en ligne Spotify a dévoilé mardi une nouvelle version améliorée de son offre gratuite pour smartphones, visant à favoriser la croissance de ses abonnés non payants.

En musclant son offre gratuite, le service de musique en streaming cherche à renforcer sa position de leader du marché de la musique en ligne, alors qu'Apple et Amazon se sont lancés à ses trousses. "Nous savons que c'est le seul moyen d'atteindre notre objectif d'attirer des milliards de fans vers la plateforme et d'amener toute l'industrie de la musique à la taille qu'elle devrait avoir, selon nous", a expliqué Gustav Soderstrom, responsable de la recherche et du développement de la compagnie suédoise, lors d'un événement organisé à New York. Le dirigeant a expliqué que 60% des abonnés payants étaient initialement des utilisateurs du service gratuit. Concrètement, le service gratuit présentera désormais moins de restrictions, a indiqué Spotify. Jusqu'ici, la version mobile ne permettait que de jouer de la musique en mode aléatoire, l'application choisissant elle-même les morceaux au sein d'une playlist. Spotify imposait aussi une limite au nombre d'écoutes pour un même morceau. La nouvelle offre rend désormais possible pour les abonnés non payants d'écouter le titre qu'ils souhaitent, autant de fois qu'ils le souhaitent, pour peu qu'il figure dans l'une des 15 playlists personnalisées par la plateforme. L'utilisateur pourra accéder à des morceaux ne figurant pas sur ces playlists, mais devra revenir alors au mode aléatoire pour les jouer. Le service gratuit comprendra toujours des plages publicitaires imposées, contrairement à l'offre payante. Il ne sera pas possible de télécharger des morceaux pour les écouter hors ligne, possibilité offerte aux abonnés payants. Spotify a également annoncé le lancement d'un mode basse consommation, qui permet d'utiliser jusqu'à 75% de données en moins pour jouer de la musique en ligne. Spotify a été introduit à la Bourse de New York le 3 avril. Mardi, son cours se situait à 155,65 dollars par titre vers 12H10 (16H10 GMT), en baisse de 1,51% depuis l'ouverture et en repli de 6,17% par rapport au prix d'introduction. (Belga)