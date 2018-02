Télévision: Molotov revendique 4 millions d'utilisateurs en France

L'application Molotov a annoncé mardi 30 janvier 2018 avoir franchi la barre des 4 millions d'utilisateurs en France, un an et demi après son lancementERIC PIERMONT

Molotov, application qui permet de visionner des chaînes de télévision sur internet, a annoncé mardi avoir franchi la barre des 4 millions d'utilisateurs en France, un an et demi après son lancement.

"Lancée en France en juillet 2016, Molotov (...) s'installe rapidement dans les usages des Français" et "en rassemble désormais plus de 4 millions", a indiqué l'entreprise dans un communiqué, sans préciser la proportion d'utilisateurs payants. Dans le détail, 500.000 Français s'en servent chaque jour et 2 millions chaque mois.

La plateforme, qui se dit "en croissance de 20% par mois", ajoute qu'elle ambitionne de "tripler son audience à moyen terme".

"Notre ascension nous permet de capter jusqu’à 5% de l’audience nationale, un an et demi après notre lancement", indique encore son cofondateur Jean-David Blanc, cité dans le communiqué.

Molotov appartient à une nouvelle génération de diffuseurs par internet dits OTT (over-the-top), qui permettent de consulter des programmes de télévision en se passant de box ou d'antenne, sur les smartphones, ordinateurs, tablettes et certains téléviseurs connectés. Son offre de base permet de visionner gratuitement les chaînes de la TNT en direct ou en différé, et des options payantes permettent d'accéder à des contenus et fonctions supplémentaires.

L'entreprise annonce en outre préparer son expansion en Europe, disant vouloir devenir un leader européen de l'OTT. "A ce titre, Molotov annoncera dans les mois à venir l'ouverture de son service dans un second pays européen. Une nouvelle levée de fonds a été initialisée afin de soutenir cette expansion", précise la start-up dans son communiqué.

La start-up créée par Jean-David Blanc, créateur d'AlloCiné, Pierre Lescure, le fondateur de Canal+, et Jean-Marc Denoual, un ancien responsable de TF1, a été lancée en juillet 2016 en France, et avait franchi en mars 2017 le cap du million d'utilisateurs.