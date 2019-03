Une panne touchant Facebook et Instagram irrite leurs utilisateurs: "Je ne peux plus rien publier"

Facebook et Instagram font face à quelques problèmes techniques mercredi. Des soucis ont été signalés principalement en Europe occidentale et aux États-Unis. L'entreprise Facebook affirme tenter de résoudre le souci et précise que celui-ci n'est pas lié à une attaque informatique.

Le réseau social Facebook et celui qu'il détient, Instagram, semblent faire l'objet d'une panne ce mercredi après-midi. De très nombreux utilisateurs ont partagé leur mécontentement via le bouton orange Alertez-nous. "Facebook bug complètement depuis plus de 30 minutes en Belgique sur 4 amis on est 2 à avoir le problème, témoigne Gérard. On ne peut plus rien partager sur Facebook même son actualité, partager une photo sur Messenger est impossible et les pokes fonctionnent une fois sur deux". "Il y a un bug su Instagram et Messenger, constate Jessica. impossible d'y accéder depuis 17h30". "Je ne peux plus rien publier", se plaint Luc. L'application Whatsapp semblait elle aussi présenter quelques lenteurs.

Certains utilisateurs tentent d'interpeller Facebook sur Twitter.



De son côté, Facebook a publié, vers 19h, un message confirmant les problèmes techniques. L'entreprise affirme que ses équipes tentent de résoudre le souci et affirme que cette panne n'est pas le résultat d'une attaque informatique.



