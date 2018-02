300 Wallons malades de la rougeole en 2017: dans quel cas se faire vacciner?

Dans quasiment un cas sur 2, les patients se sont retrouvés à l'hôpital. Un vaccin existe. Mais beaucoup de patients ne savent pas s'ils ont été vaccinés ou non. Reportage d’Aurélie Henneton et Samuel Lerate.

Température, toux, éruption cutanée, la rougeole se transmet par les voies aériennes. Quand le malade quitte une pièce, le virus reste. La rougeole est parmi les maladies les plus contagieuses. "C’est même plus contagieux que la grippe (…) Un patient atteint de rougeole qui se trouve dans un environnement risque de contaminer douze personnes. Trois fois plus que la grippe", indique Jean Jnaiczek, infirmier hygiéniste CHU de Charleroi.

L’an dernier, 38 malades ont été hospitalisés au CHU de Charleroi. Au total, ils étaient 120 en Wallonie. "La rougeole peut être plus grave chez les jeunes adultes ou provoquer des complications qui peuvent aussi se présenter chez les enfants comme des pneumonies, des déshydratations ou des symptômes neurologiques", Carole Schirvel, de la cellule de surveillance des maladies infectieuses.

Les deux doses contre la rougeole sont nécessaires pour acquérir une protection durable

Une majorité des malades ignoraient s’ils avaient contracté la maladie ou bénéficié d’un rappel de vaccins. Les enfants sont aujourd’hui bien couverts mais les adultes nés entre 1970 et 90 doivent être plus attentifs. Ils n’ont pas bénéficié des campagnes de vaccination et ont été peu exposés à la maladie.



"On va vérifier son statut vaccinal, donc soit on a un carnet de vaccination de son enfance ou une carte de vaccination, ou on va chez son médecin traitant vérifier s’il n’aurait pas les informations. Le cas échéant, on peut faire une prise de sang pour doser le taux d’anticorps dirigé contre la rougeole", explique Carole Schirvel. "Ce qui est important c’est qu’on doit avoir été vacciné deux fois. Les deux doses contre la rougeole sont nécessaires pour acquérir une protection durable", ajoute-t-elle.



Le vaccin est gratuit pour les moins de 20 ans. Quant aux personnes qui ont contracté la rougeole, elles sont immunisées.