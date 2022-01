Pilule, stérilet, patch: quand on parle de contraception, c’est souvent celle des femmes dont il est question. Mais connaissez-vous les méthodes contraceptives dédiés aux hommes? Nous avons tendu notre micro à des passants bruxellois. Trois réponses reviennent: le préservatif, l'interruption de l'acte sexuel ou encore la vasectomie.

Pourtant, des méthodes alternatives existent, tels que les slips chauffants ou les anneaux thermiques. Sur les réseaux sociaux, de nombreux hommes disent utiliser ces méthodes. C’est le cas de Jérôme: il fait le choix l’anneau depuis 8 mois. "Ma copine ne voulait plus prendre la pilule, ce que je peux comprendre au niveau des produits chimiques. Entre la vasectomie, le préservatif qu'on utilisait déjà, et l'anneau thermique, on s'est dit que c'était une bonne solution… moins définitive que la vasectomie", nous confie-t-il.

Détériorer les spermatozoïdes avec la chaleur

Comme le slip chauffant, l’anneau fonctionne sur le principe de la contraception thermique. Elle altère la production de spermatozoïdes. "On passe la verge et le scrotum au travers de l'anneau, ce qui permet de repousser les testicules à l'intérieur, et de créer par ce processus une surchauffe testiculaire, et donc une détérioration des spermatozoïdes", nous explique Grégoire Assenmacher, urologue aux Cliniques de l'Europe.

Dans un premier temps c'est parfois difficile

Le caleçon ou l’anneau doit être porté 15h par jours pour être efficace. Une habitude à prendre. "Quand on commence à mettre l'anneau, dans un premier temps c'est parfois difficile. D'ailleurs il vaut mieux le faire progressivement, en commençant par 2h ou 3h. C'est une longue période de temps. Si on prend 15h, ça veut dire que si on se lève à 7h ou 8h, il faut le porter jusqu'à 22h ou 23h. Donc c'est clairement une contrainte. En tout cas il faut y penser", indique Jérôme. "Maintenant, après quelques semaines de port, on ne le sent plus, même en faisant du sport. J'ai couru les 20 kilomètres de Bruxelles avec, sans aucun problème".

Pas fiable à 100%

La contraception thermique n’est toutefois pas totalement efficace. Elle n’est donc pas recommandée par les médecins. "C'est une méthode qui est intéressante, je pense pour les gens qui accepteraient un risque quand même de paternité. Parce que ce n'est pas du 100%. C'est pour ça qu'on ne la recommande pas d'emblée", précise Grégoire Assenmacher.

En Belgique, le préservatif et la vasectomie constituent les deux seules méthodes de contraception masculine reconnues par les autorités de santé.