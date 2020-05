(Belga) Le port du masque sera obligatoire à l'aéroport de Charleroi, une fois qu'il sera rouvert, indique samedi Brussels South Charleroi Airport (BSCA). Il s'agit d'un lieu public avec beaucoup de passage et de fréquentation, justifie son porte-parole Vincent Grassa.

L'aéroport de Charleroi a suspendu ses activités commerciales depuis la fin mars et estimait jeudi qu'il ne les reprendrait pas avant début juin. D'ici là, le terminal est fermé au public, à l'exception des vols sanitaires, d'Etat et de maintenance. Beaucoup de compagnies aériennes réfléchissent à imposer le port du masque ou l'ont déjà fait, ajoute le porte-parole de BSCA, qui estime donc "cohérente" la mesure décidée. Le port du masque ne sera par contre pas (encore) obligatoire à partir de lundi à Brussels Airport, indiquait samedi sa porte-parole. Les recommandations formulées par la Celeval, la Cellule d'évaluation chargée de remettre des avis de santé publique pour conseiller les autorités dans la prise de décisions pour lutter contre la pandémie, sont toutefois en cours d'analyse et la situation pourrait donc évoluer.