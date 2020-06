Votre proche a un coup de chaleur ou une déshydratation: que faire?

L'été se manifeste depuis les premiers jours de son démarrage, le 21 juin, avec du soleil et un air de plus en plus doux. Cette semaine, nous allons dépasser les 30°C. On peut donc parler d'une forte chaleur dont il faut se prémunir, en particulier si l'on est une personne âgée. Si vous ou un proche subissez un coup de chaleur ou une déshydratation, que faire ? La Croix-Rouge livre ses prescriptions.

La déshydratation se manifeste par:

des douleurs musculaires

de la fatigue

un étourdissement.

En cas de coup de chaleur:

la peau devient chaude et rouge

la personne présente de violents maux de tête et des nausées, pouvant aller jusqu’à la perte de connaissance.

Que faire ?

Attention: l’issue peut être fatale, surtout chez les bébés! Placez la personne au frais à l’intérieur, aidez-la à prendre une douche et contrôlez sa température. La température corporelle de la victime du coup de chaleur peut parfois s’élever au-delà de 40°C! Si les symptômes persistent, et même en cas de récupération rapide, consultez sans tarder. Appelez les secours (112) en cas d’altération de conscience.