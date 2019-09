"Faites plus que liker, adoptez !", la SPA en campagne pour sensibiliser les internautes

Sur une affiche, un chien, un chat ou encore un cheval et un même slogan "Faites plus que liker, adoptez !" La SPA repart en campagne pour l'adoption de ses pensionnaires alors que l'association a enregistré une hausse des abandons cet été.

"On vit dans un monde extrêmement virtuel où quand on voit quelque chose que l'on aime on fait un clic (...). Un animal abandonné ce n'est pas seulement une photo, c'est une vraie situation de souffrance animale", commente auprès de l'AFP Jacques-Charles Fombonne, président bénévole de la SPA.

En juin, juillet et août, la SPA a enregistré près de 10% de plus d'abandons de chiens et chats que l'été dernier, soit 11.731 animaux (7.808 chats et 3.923 chiens), contre 10.725 en 2018.

"Ce qui me rassure un peu, c'est que l'on a eu 8% d'adoptions en plus. Les gens n'ont pas attendu la rentrée", se félicite-t-il.

Pour désengorger ses 62 refuges, la SPA ouvrira ses portes les 5 et 6 octobre pour que tous ces laissés-pour-compte trouvent un nouveau foyer.

Au cours de ces Journées portes ouvertes, les équipes orienteront les candidats à l'adoption vers l'animal qui leur correspond le mieux "pour construire une relation durable dans le cadre d'une adoption responsable".

"Dans nos refuges, on interroge les gens, on leur fait remplir un questionnaire rapide sur leurs conditions de vie, leur présence au domicile, avant de leur présenter des animaux. De ce fait, on n'a que 3% de retour", explique M. Fombonne qui "veut tordre le cou aux animaleries car c'est tout sauf une adoption responsable".

"En animalerie, on achète un chien à Noël comme on fait ses courses et on s'en débarrasse six mois après. Et parfois sans avoir fini de payer le crédit", s'indigne-t-il.