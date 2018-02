Allemagne: les Verts élisent un duo centriste à leur tête

(Belga) Réunis en congrès à Hanovre, les Verts allemands ont largement élu la députée Annalena Baerbock, 37 ans, et Robert Habeck, 48 ans, ministre de l'Environnement du Land de Schleswig-Holstein (nord). Tous deux sont issus du courant dit "realo", centriste et modéré, qui s'oppose depuis des lustres au sein du parti à l'aile "fundi", tenante d'une ligne plus à gauche. Ils succèdent à Cem Özdemir et Simone Peter, un "realo" et une "fundi" qui n'ont pas brigué de nouveaux mandats.

L'élection de ces deux figures modérées marque la fin de la représentation à la présidence de l'aile gauche d'un parti qui n'a cessé de s'embourgeoiser et de se gentrifier, glissant de plus en plus vers le centre, venant mordre sur l'électorat du parti social-démocrate SPD, lui-même déjà asphyxié par la politique centriste de la chancelière Angela Merkel. Une mue dont l'ancien chef de la diplomatie et ex-vice-chancelier "realo" Joschka Fischer fut le principal artisan. Ministre des Affaires étrangères de la coalition Verts-SPD du chancelier social-démocrate Gerhard Schröder (1998-2005), c'est sous son impulsion que les Verts allemands ont rompu avec leur pacifisme systématique, notamment en engageant le pays lors des frappes de l'Otan au Kosovo en 1999. Au sein des gouvernements régionaux, les Verts n'hésitent plus à s'allier avec les conservateurs, à l'image de Winfried Kretschmann, qui gouverne depuis 2016 le Land du Bade-Wurtemberg avec le parti CDU de la chancelière Angela Merkel. Au Schleswig-Holstein, les écologistes gouvernent avec la CDU et les libéraux du FDP dans une coalition "Jamaïque", référence aux couleurs des partis qui évoquent celles du drapeau de cet Etat des Caraïbes. Le parti, qui n'a plus gouverné au niveau fédéral depuis 2005, a tenté de former une telle coalition après les législatives du 24 septembre avec Mme Merkel et les Libéraux, mais les négociations ont échoué, maintenant les Verts dans l'opposition parlementaire. (Belga)