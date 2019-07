Canicule: 13 départements du sud-est restent en vigilance orange, alerte aux orages

La vigilance orange pour la canicule reste de mise lundi dans 13 départements du sud-est, contre 32 la veille, tandis que six départements ont été placés en alerte face au risque de gros orages, selon Météo France.

"L'épisode caniculaire va continuer à régresser. Aujourd'hui lundi 1er juillet, la baisse des températures va se poursuivre par l'ouest et le nord", indique le service de prévision dans son dernier bulletin.

"Seules les régions autour de la vallée du Rhône et l'arrière-pays méditerranéen connaîtront encore des valeurs caniculaires dans l'après-midi avec de 34 à 38°C", ajoute-t-il, assurant que "demain mardi, on ne parlera plus de canicule en France" même si les températures resteront toutefois généralement supérieures aux moyennes de la saison.

Les 13 départements encore concernés par la vigilance canicule sont le Rhône, l'Ain, la Haute-Savoie et la Savoie, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, le Gard, l'Hérault, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes.

La fin de cet épisode de chaleurs extrêmes sera marquée par des orages sur le Massif Central et les Alpes lundi après-midi et en soirée.

"Certains orages s'annoncent violents. Ils pourront s'accompagner ponctuellement de grêle, de fortes pluies et de fortes rafales de vent", souligne Météo-France qui a placé en vigilance orange les départements de la Loire, du Rhône, de l'Ain, de l'Isère, de la Haute-Savoie et de la Savoie.

Ceux de Bourgogne et de Franche-Comté "pourraient également connaître de puissants orages", anticipe le service de prévision.