Climat - Neuf entreprises exportatrices sur dix estiment devoir prendre des mesures pour le climat

(Belga) Neuf entreprises exportatrices sur dix estiment devoir elles-mêmes agir pour contrer le réchauffement climatique, selon le baromètre des exportations de l'assureur-crédit Credendo publié mercredi. L'enquête a été réalisée par Trends/Tendances auprès de 1.371 dirigeants d'entreprise belges.

Plus de quatre patrons interrogés sur cinq pensent que les autorités devraient prendre des mesures, même si cela a une incidence sur leur entreprise. Ils sont d'ailleurs nombreux (94%) à penser que ces mesures auront des conséquences plus ou moins prononcées sur leur activité. Par ailleurs, 90% estiment que l'Union européenne doit imposer des normes environnementales aux produits importés. Même si près d'une entreprise sondée sur cinq s'attend à ce que le changement climatique ait une incidence négative sur ses activités, le même nombre d'entreprises exportatrices y voit également des opportunités en termes d'innovation et de durabilité. L'économie mondiale se trouve dans une situation plus difficile en raison de la montée des tensions commerciales et géopolitiques, ce qui génère davantage d'incertitude pour les exportateurs et un report de décisions d'investissement, ressort-il encore de ce baromètre de Credendo. Les dirigeants d'entreprise considèrent les pays voisins, ceux de l'UE et l'Asie comme les principales régions d'exportation prometteuses, suivis de l'Amérique du Nord, du Canada et du Moyen-Orient. Pour ce qui est des secteurs ayant le plus grand potentiel d'exportation, le trio de tête demeure inchangé par rapport à l'an dernier: la biotechnologie (66 %), la pharmacie (59 %) et la chimie (51 %). Credendo organise mercredi son cinquième 'Trade Forum' avec plus de 350 chefs d'entreprise, banquiers, diplomates et représentants du monde académique qui s'intéresseront à la situation économique mondiale et aux défis climatiques. L'entreprise est le quatrième groupe d'assurance-crédit en Europe. (Belga)