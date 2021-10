Magnifique ciel de feu saisi à Jemeppe-sur-Meuse: pourquoi le ciel est orange-rouge en début et fin de journée?

Bernard Radelet, photographe amateur, nous a fait parvenir lundi de beaux clichés du ciel de Jemeppe-sur-Meuse, dans la commune de Seraing, teinté de nuances de rouge, d’orange et de rose.





Il se demande si l'apparence particulière du ciel n'est pas liée à une concentration, plus forte qu'à l'accoutumée, de dioxyde de soufre dans l'atmosphère causée par l’éruption du volcan Cumbre Vieja dans l’archipel de la Palma, aux Îles Canaries. Sa supposition est-elle exacte ?

Depuis le 19 septembre dernier, le volcan Cumbre Vieja est entré en éruption pour la première fois depuis 50 ans, provoquant d’importants dégâts matériels et environnementaux sur l’île. Après un mois d'activité, 736 hectares et 1800 bâtiments détruits plus tard, le cœur du Cumbre Vieja reste encore en ébullition. Chaque jour donc, ce sont entre 6.000 et 11.500 tonnes de dioxyde de soufre qui sont libérées par le volcan dans une sorte de nuage de cendres qui s’élève à une hauteur variable et se déplace au gré des courants atmosphériques. "Plus le panache est haut, plus il y a de chances que le gaz se propage sur de longues distances" explique Benoît Smets, volcanologue, mais, précise-t-il, "la coloration du ciel ne sera que très locale, car un tel phénomène nécessite des concentrations en soufre extrêmement élevées."

Ainsi, le nuage émis par le volcan et qui s’est déplacé vers le continent européen est trop faiblement chargé en dioxyde de soufre pour causer de réels changements dans la couleur du ciel. Et tant mieux puisque, si c’était le cas, cette trop grande concentration en soufre pourrait provoquer des pluies acides affectant les sols, les eaux, les forêts et la santé de la population. "En Belgique, les concentrations de dioxyde de soufre sont négligeables et beaucoup plus faibles que dans les années 70 ou 80 où les usines étaient collées à côté de nos habitations" éclaire notre météorologue David Dehenauw.

À quoi doit-on la coloration rosée du ciel en fin de journée telle que montrée par les photos de Bernard ? La coloration du ciel est liée à l'interaction qu'il y a entre la lumière, qui est un rayonnement électromagnétique, et les molécules de notre atmosphère. Pour simplifier, la lumière "rebondit" sur ces molécules. La lumière est composée de différentes couleurs. On le voit lorsque les gouttes d'eau en suspension dans l'air interagissent avec la lumière et donne un arc-en-ciel. A chaque couleur correspond une longueur d'onde. Plus la longueur d'onde est courte, plus on va vers le bleu et le violet. Si elle est plus longue on va vers le jaune et le rouge. Ce sont surtout les longueurs d'onde courtes qui "rebondissent" sur les molécules. C'est pour ça que notre ciel est bleu en journée quand le soleil est bien au-dessus de l'atmosphère car c'est le bleu qui est le plus diffusé par les molécules de l'air dans toutes les directions. En début ou en fin de journée, le soleil est sur le côté et sa lumière doit traverser une couche d'atmosphère plus épaisse (2 sur le schéma), du coup toute la lumière bleue a été diffusée (a "rebondi" pour simplifier) et la lumière qui arrive jusqu'à nos yeux est essentiellement sur l'orange-rouge car ces couleurs ont des longueurs d'onde plus grandes et ont moins interagi avec les molécules de l'atmosphère. Par ailleurs, à côté de ce phénomène, la coloration rosée que l’on observe est également due à divers particules, notamment issues de la pollution, que la lumière va rencontrer en entrant dans l’atmosphère.