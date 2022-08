Course à Downing Street: Truss brièvement interrompue par des militants écologistes

(Belga) Des militants écologistes ont brièvement interrompu la candidate à Downing Street Liz Truss vendredi soir lors d'un événement de campagne devant des militants du parti conservateur.

Alors qu'elle s'exprimait lors du quatrième grand oral de la campagne interne à Estbourne (sud de l'Angleterre), la ministre des Affaires étrangères a été interrompue par l'intervention de plusieurs personnes dans les rangs du public, avant que la diffusion en direct sur le site du parti ne soit interrompue. Une vidéo publiée par Green New Deal Rising montre des membres du groupe interpeller Liz Truss successivement, en évoquant la hausse des prix de l'énergie et la crise climatique, avant que l'assistance ne crie "dehors", alors que l'environnement est quasi-absent des débats dans la campagne pour succéder au Premier ministre Boris Johnson. "Je crois que nous avons des infiltrés et j'attendrai jusqu'à ce qu'ils soient expulsés", a déclaré Liz Truss, avant, une fois les intrus mis dehors, de s'en prendre aux "militants qui perturbent notre pays et notre processus démocratique". Hélée une deuxième fois un peu plus tard, Liz Truss a expliqué qu'elle prenait "comme un compliment d'être si populaire auprès d'Extinction Rebellion", l'un des principaux groupes écologistes au Royaume-Uni, qui s'est fait connaître pour ses actions de blocages massifs. "Nous sommes des jeunes gens en colère qui ont regardé ces débats et en ont assez des candidats qui évitent la véritable crise et qui n'ont pour seule réponse que de donner des baisses d'impôts à leur riches camarades et à des sociétés comme BP et Shell tandis que nous autres sommes priés de nous serrer la ceinture", a déclaré à Sky News Fatima Ibrahim, membre de Green New Deal Rising, expulsée de la salle. Quel que soit le Premier ministre, le mouvement lui fera face, a-t-elle poursuivi. (Belga)