De Block veut que les mesures de sécurité restent "vivables" pour les gens

(Belga) La ministre de la Santé Maggie De Block (Open Vld) s'est prononcée jeudi contre toute limitation des déplacements à vélo pour autant que les cyclistes gardent des distances de sécurité suffisantes entre eux.

"Il faut que tout cela (les mesures de sécurité sanitaire, ndlr) reste vivable", a-t-elle plaidé jeudi soir lors du journal télévisé de la VRT, contredisant ainsi son collègue de l'Intérieur, Pieter De Crem (CD&V), qui n'avait pas exclu un peu plus tôt dans la journée que le Conseil National de Sécurité de vendredi impose aux gens une restriction de distance pour les sorties en extérieur en raison de la pandémie de coronavirus. "L'objectif, c'est que les gens n'aillent pas tous au même moment faire du vélo sur la digue", a illustré la libérale. Si l'on respecte bien les distances de sécurité interpersonnelles, "on peut alors rouler à vélo aussi loin qu'on veut. Mais je comprends que la police souhaite pouvoir contrôler tout cela", a-t-elle ajouté. La ministre a également rappelé que marcher et faire du vélo étaient "bon pour la santé". "Dans d'autres pays, on ne peut parfois même plus sortir de chez soi. Nous voulons de notre côté que les gens aient toujours la liberté de bouger, de sortir avec les enfants, et de faire une balade à vélo. (Belga)