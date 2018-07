De l'eau distribuée à l'aéroport de Charleroi

(Belga) Le mercure ne cesse de grimper en Belgique, avec des températures atteignant les 36° ce jeudi. Les corps sont mis à rude épreuve et ont besoin d'être hydratés. La Croix-Rouge a ainsi augmenté sa distribution d'eau auprès des sans-abris dans les grandes villes et a également déposé des palettes d'eau à l'aéroport de Charleroi, où se trouvent de nombreux vacanciers, notamment à cause de la grève du personnel de cabine de Ryanair, indique une porte-parole jeudi.

"Pour le numéro d'urgence 112, il n'y a rien de spécial à signaler", note la Croix-Rouge. "C'est un bon signe, cela signifie que les conseils donnés un peu partout deviennent connus et sont bien suivis, même dans les maisons de repos", poursuit l'organisation. Même constat du côté des hôpitaux, où aucune surcharge n'est notée à Erasme et au CHU Saint-Pierre, à Bruxelles. Au centre hospitalier régional (CHR) de la Citadelle à Liège, "nous avons beaucoup de monde mais ce n'est pas forcément lié à la chaleur. Nous n'avons pas de cas de déshydratation et très peu de personnes âgées", signale une porte-parole. "La chaleur augmente toutefois des symptômes déjà existants et nous avons par exemple des cas de chutes de tension." Lors de fortes chaleurs, une bonne hydratation (1,5 litre d'eau par jour au minimum) est recommandée, tout comme éviter de consommer des boissons alcoolisées, passer du temps dans un endroit frais, éviter les activités physiques ou encore se protéger du soleil. (Belga)