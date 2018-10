Deux tonnes de déchets extraites de la mer du Nord l'an dernier

(Belga) En 2017, 44 navires belges ont extrait deux tonnes de déchets de la mer du Nord, indique le secrétaire d'Etat Philippe De Backer (Open Vld) à l'occasion du World Cleanup Day.

Environ 20.000 tonnes de déchets sont déversés chaque année en mer du Nord, dont 75% de plastique. Le secrétaire d'Etat avait lancé en 2016 un plan d'action, Fishing for Litter, pour que les pêcheurs ramènent de gros sacs de déchets ramassés en mer. En 2017 , deux tonnes ont été récoltées. Ces déchets ont été recyclés. "Les déchets en mer sont un problème d'ampleur et représentent une menace pour la faune et la flore. Les pêcheurs sont en mer tous les jours et en rencontrent énormément. Leur effort donne vraiment un résultat", commente Philippe De Backer, secrétaire d'Etat à la mer du Nord. Les déchets récoltés sont des filets, des cordes, du caoutchouc, etc. "Ces déchets ont ensuite une nouvelle vie grâce au recyclage. Nous cherchons également toujours de nouvelles opportunités pour soutenir l'économie circulaire." Le World Cleanup Day est une action organisée dans 150 pays. Des millions de bénévoles à travers le monde collecteront des déchets ce samedi.