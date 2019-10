Elon Musk présente son vaisseau spatial Starship, qui reliera la Lune à Mars

Le patron de SpaceX Elon Musk a dévoilé les derniers détails de son vaisseau spatial Starship qui doit, selon lui, être capable d'emmener des gens et du matériel entre la Lune et Mars.

Le vaisseau pourra aussi naviguer vers d'autres endroits du système solaire et pourra être réutilisé, a indiqué Musk lors de la présentation des nouveaux développements de l'engin, samedi soir, dans une vidéo diffusée en streaming depuis le Texas.



Jusqu'à 100 personnes pourront naviguer à bord de Starship pour des vols de longue durée, précise SpaceX sur Twitter. La capacité de Starship en fret et en transport de personnes pourra faciliter la création de bases sur la Lune ou la création de villes sur Mars.



Elon Musk avait déjà annoncé ses projets de colonisation de Mars et d'y transporter un million de personnes. Selon ses projets, des humains pourront commencer à aller vers Mars en 2025.



Pour la NASA, la présence d'humains sur Mars ne se fera pas avant les années 2030 au plus tôt.