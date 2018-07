Encore de hautes concentrations d'ozone attendues, la qualité de l'air s'améliorera ce week-end

(Belga) De hautes concentrations d'ozone sont encore attendues vendredi, en raison des températures caniculaires et du soleil qui brillera sur la Belgique, indique la Cellule interrégionale de l'environnement (Celine). Le seuil d'information européen de 180 microgrammes par mètre cube d'air (µg/m³) risque d'être dépassé sur une grande partie du pays.

Ce jeudi, la crainte était grande que le seuil d'alerte européen (240 µg/m³) ne soit dépassé mais cela n'a finalement pas été le cas. Le seuil d'information a toutefois été dépassé dans 20 stations de mesure. Une meilleure qualité de l'air est attendue ce week-end avec une diminution des températures. Selon les concentrations d'ozone, la durée de l'exposition, la sensibilité des personnes exposées et leurs activités, des symptômes peuvent apparaître tels que des difficultés respiratoires, une éventuelle irritation des yeux et des voies respiratoires supérieures, une toux chez les personnes sensibles ou encore une augmentation de la fréquence et de la gravité des symptômes des personnes asthmatiques. Il est conseillé aux personnes sensibles (enfants, personnes âgées...) d'éviter les efforts physiques inhabituels et tout exercice en plein air entre 12h00 et 22h00. Il est aussi recommandé à chacun de s'abstenir de tout effort physique soutenu, comme faire un jogging. (Belga)