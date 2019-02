Environ 11.000 jeunes marchent à nouveau sur Bruxelles pour le climat

(Belga) Environ 11.000 jeunes marchent ce jeudi matin dans les rues de Bruxelles pour le climat, a indiqué la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere. Ils sont partis peu avant 11h00 de la Gare du Nord et termineront leur marche à la Gare du Midi.

Des multiples banderoles et pancartes décorent le cortège. Nombreuses sont celles qui dénotent une créativité certaine pour porter leurs messages. Dans les slogans sont entendus le désormais classique "On est plus chauds que le climat" et celui moins usité "This is what democracy looks like". "Les étudiants sont présents massivement et c'est assez incroyable de voir une dynamique pareille à Bruxelles", commente Bakou Mertens, initiateur de StudentsForClimate. "On entend qu'une partie de la marche commence à arriver alors que nous, on vient seulement de dépasser Rogier. C'est impressionnant. Les étudiants sont là aujourd'hui pour dire qu'ils soutiennent les écoliers à 100% pour réclamer une politique climatique ambitieuse et sociale. Cette dynamique incroyable et historique va se poursuivre dans les semaines à venir." La semaine dernière, période de battement entre les deux semestres universitaires, seuls 5.000 manifestants avaient été dénombrés à Bruxelles. Le record est de 35.000, atteint le 24 janvier dernier. (Belga)