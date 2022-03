Fortes concentrations de pollen de bouleau dans certaines régions d'Europe

(Belga) De fortes concentrations de pollen de bouleau sont observées depuis le 18 mars dans certaines régions d'Europe, indique jeudi le service Copernicus pour la surveillance de l'atmosphère (CAMS) dans un communiqué. La forte accumulation de pollen, combinée à la mauvaise qualité de l'air qui affecte ces régions, peut exacerber les symptômes des personnes allergiques.

Les prévisions du CAMS indiquent des concentrations croissantes de pollen de bouleau au Benelux, en France, au nord de l'Italie, en Suisse et au sud de l'Allemagne. "Les niveaux élevés et précoces que l'on observe actuellement sont liés aux récentes conditions chaudes et sèches en Europe qui ont permis la libération saisonnière précoce du pollen des arbres", explique le service. La combinaison de niveaux élevés de pollen et d'une mauvaise qualité de l'air peut aggraver les symptômes des personnes souffrant d'allergies, poursuit le CAMS. Il est reconnu que de fortes concentrations de polluants atmosphériques, y compris les particules et les gaz comme le dioxyde d'azote et l'ozone, peuvent avoir un large éventail d'effets négatifs sur la santé, affectant par exemple le système respiratoire. Le service européen surveille en permanence la composition atmosphérique mondiale et la qualité de l'air au niveau régional en Europe. "Depuis le début de l'année, cela inclut les récents épisodes de poussière saharienne se déplaçant vers le nord à travers la péninsule ibérique et à travers l'Europe, où elle a contribué à la dégradation de la qualité de l'air en plus d'autres sources de pollution", souligne-t-il. Le CAMS a en outre surveillé l'augmentation de la pollution atmosphérique sur l'Europe du Nord au cours des deux dernières semaines de mars. Les données collectées permettent de fournir des prévisions mises à jour quotidiennement sur le pollen et la qualité de l'air afin que les personnes à risque puissent prendre des décisions éclairées concernant leur santé. (Belga)