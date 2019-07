France: 150 hectares de végétation brûlés en Ardèche, 9 avions mobilisés

(Belga) Un incendie a brûlé samedi 150 hectares de végétation en Ardèche au sud de l'aérodrome d'Aubenas-Lanas, mobilisant notamment neuf avions mais sans faire de victimes ni de dégâts, a-t-on appris de sources concordantes.

Le feu s'est déclaré aux alentours de 13H00 et a un temps menacé quatre habitations isolées, mais plus aucun bâtiment n'était menacé samedi dans la soirée, selon la préfecture de l'Ardèche, qui précisait que le front du feu avait été "fixé" par les pompiers. Soixante campeurs avaient été évacués d'un camping "à titre préventif" mais avaient pu réintégrer les lieux à 20H00, a précisé la même source. Neuf avions ont été mobilisés pour larguer du retardant ou de l'eau, dont six Canadairs qui se relayaient pour appuyer 150 pompiers au sol, dont l'intervention était compliquée par un vent de secteur nord avec des rafales à 50 km/h. Vers 20H30, les moyens aériens avaient été désengagés et le feu était "partiellement traité", selon les pompiers de l'Ardèche, qui ont relevé deux départs de feu distincts mais n'avaient pu préciser leur cause dans l'immédiat. Vingt gendarmes avaient par ailleurs été mobilisés et deux lignes moyenne tension mises hors-tension pour la sécurité des sapeurs pompiers au sol, selon la préfecture. (Belga)