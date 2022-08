Incendies en Europe - Espagne: les feux de forêt progressent à la Costa Blanca, 2.000 personnes évacuées

(Belga) Le feu de forêt qui sévit dans la région espagnole de Valence continue de s'étendre. Il s'agit de l'incendie le plus dévastateur que la région ait connu au cours des dix dernières années. L'incendie qui fait rage depuis samedi près de Vall d'Ebo, à environ 60 kilomètres au nord-est d'Alicante, a déjà détruit plus de 9.500 hectares de forêt, ont rapporté mardi la chaîne de télévision publique RTVE et d'autres médias espagnols.

Environ 2.000 personnes ont été évacuées mardi. Il n'a pas été précisé s'il s'agissait de touristes. L'incendie se situe à moins de 50 kilomètres des stations balnéaires de la Costa Blanca. Selon les médias, les nuages ????de cendres ont atteint l'île de Majorque, à près de 300 kilomètres. 2022 est la pire année pour les incendies de forêt en Espagne depuis le début des relevés. Plus de 270.000 hectares ont déjà été détruits par des centaines d'incendies de forêt depuis le début de l'année, selon les mesures du programme européen d'observation de la Terre Copernicus. (Belga)