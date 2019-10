Journée contre la rage: l'Afsca appelle les propriétaires d'animaux à la vigilance

(Belga) Les propriétaires d'animaux de compagnie (chiens, chats, furets...) qui partent en voyage avec leur animal doivent s'assurer que celui-ci est bien vacciné contre la rage, rappelle samedi l'Afsca à l'occasion de la Journée mondiale contre la rage. L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire est en effet également responsable de la prévention et du contrôle des maladies animales réglementées.

"Grâce aux importants efforts déployés par le passé, le Belgique est indemne de rage depuis 2001 et la vaccination contre la rage n'est plus obligatoire sur l'ensemble du territoire belge depuis 2016. Mais quiconque emmène son chat ou son chien à l'étranger doit le faire vacciner. Il en va de même pour toute personne qui ramène un de ces animaux sur le sol belge. Cette obligation est fondée: la rage tue hommes et animaux, il ne faut prendre aucun risque! ", affirme le docteur Jean-François Heymans, chef des services vétérinaires belges et directeur santé animale à l'Afsca. En 2018, 424 chiens et chats importés ont été contrôlés sur l'ensemble du territoire belge: 47 animaux ont été refoulés et trois ont dû être euthanasiés, le risque étant trop grand pour la santé publique, précise l'Afsca. (Belga)