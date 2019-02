La fonte d'un glacier géant inquiète les scientifiques: sa disparition pourrait entraîner des réactions en chaîne

Des scientifiques s'inquiètent de la fonte des glaciers, et particulièrement de celle d’un glacier géant, qui fait 2 fois et demi la superficie de la Belgique. Il est tellement grand que sa disparition pourrait entraîner des réactions en chaîne, et faire monter le niveau de la mer de plusieurs mètres.

Thwaites: c’est le nom du glacier, du moins tant qu’il existe sous forme de glace. Sa superficie est de 120 sur 600 kilomètres. Il est le centre des attentions des glaciologues, car il se creuse par le fond, rongé par les eaux. Le glacier perd en épaisseur : 4 mètres par an sur certaines zones. Sa langue se raccourci. "Des trous se forment, juste à la surface. Les plateformes de glace s'alourdissent, cela provoque d'autres failles, cela provoque d’autres failles, partout sur le glacier", explique Shelley Macdonnell, glaciologue.





"La surface fond davantage"

Les glaciers perdent en masse, avec une rapidité inquiétante. Thwaites a reculé de 14 kilomètres en 20 ans. La glace se transforme en eau, qui se jette dans les océans. Selon la Nasa, c’est à Thwaites de 4% de la montée du niveau des mers. "Maintenant, avec les changements climatiques, la surface fond davantage… il y a plus d'eau qui pénètre dans la neige. La plate-forme devient à nouveau plus lourde, et ça pourrait provoquer un effondrement", ajoute la glaciologue.





Un point de non-retour

Scénario redouté: le glacier cède brutalement, entraînant ses voisins de l’Ouest Antarctique. Selon certains scientifiques, les glaciers ont dépassé le point de non-retour depuis bien des années…