La justice valide la reconstruction du plus grand incinérateur d'Europe

La justice a validé jeudi la reconstruction de l'usine d'incinération d'ordures ménagères d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), plus grand incinérateur d'Europe, dont la légalité était contestée par des associations environnementales.

Quinze ans après le début des premières consultations, le projet, porté par le Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (Syctom), qui regroupe 84 communes d'Ile-de-France, est au coeur d'affrontements politiques et judiciaires.

D'un coût d'environ 2 milliards d'euros, il comporte deux volets: la reconstruction d'une usine d’incinération, dont l'actuelle, construite en 1969, arrive en fin de vie, et la création d'une usine de valorisation organique, projet encore en gestation.

L'actuel incinérateur, situé à Ivry-sur-Seine et qui brûle les déchets de 15 communes dont Paris, soit l'équivalent de 730.000 tonnes d'ordures par an, est le plus grand d'Europe.

En 2019, le collectif local 3 R et l'association Zéro Waste France ont déposé trois recours devant les tribunaux.

Le tribunal administratif de Melun a tranché sur deux d'entre eux et a validé le permis de construire attribué par la préfecture au Syctom et la notion "d'intérêt général" défendue par la préfecture.

"Le préfet du Val-de-Marne a qualifié ce projet d'intérêt général par un arrêté du 19 février 2016 et le 28 septembre 2018 a délivré permis de construire SYCTOM, autorisant la destruction de l'ancienne usine et l'édification d'une nouvelle unité d'incinération", a rappelé le tribunal, confirmant la "légalité" de ces décisions.

"Le président se réjouit au nom de l'intérêt général de la décision du tribunal de rejeter ces recours", a réagi le Syctom auprès de l'AFP.

Contactés par l'AFP, 3 R et Zéro Waste France n'avaient pas réagi dans l'immédiat.