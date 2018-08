La Nasa va envoyer une sonde près du soleil: comment ce vaisseau va-t-il résister à une température proche du million de degrés?

La Nasa se prépare à envoyer une sonde près du soleil. Le défi majeur du vaisseau spatial sera d'endurer la chaleur extrême. La sonde va parcourir la couronne solaire pour étudier cette partie la plus externe de l'atmosphère stellaire. En effet, c'est de là qu'est émis le vent solaire, responsable de perturbations de nos réseaux de communication.

Ce serait une première dans l'histoire. Si son envoi est un succès, la sonde Parker Solar s'approchera à environ 6 millions de km du soleil. Là-bas, la chaleur pourrait atteindre le million de degrés. La sonde sera donc protégée. "Nous avons constitué un bouclier spécial. Il fait 13 cm d'épaisseur et est constitué de matériaux particuliers comme de la fibre de carbone et certaines mousses spéciales. Cela maintiendra l'extérieur du vaisseau spatial à une température de 1370 degrés et l'intérieur, à température ambiante", a indiqué Geronimo Villanueva, planétologue à la Nasa.

L'objectif du projet de la Nasa est d'analyser ce qu'on appelle la couronne responsable du vent solaire. Ce vent imprévisible peut altérer le champ magnétique de la Terre. Dans ce cas, nos technologies de communication sont alors perturbées. "Quand on a une tempête solaire massive, elle peut endommager un satellite ou un réseau électrique sur notre planète. Cette mission a pour but de comprendre comment ce processus se déroule et comment s'en protéger".

Une mission d'envergure pour ce si petit vaisseau spatial, de la taille d'une petite voiture.

La sonde Parker Solar quittera la Floride la semaine prochaine, direction le soleil.