La tempête fait un blessé en Allemagne, un enfant de 4 ans blessé

La tempête qui s'est présentée en Allemagne en fin de journée dimanche après des mois de sècheresse a fait au moins un tué et a perturbé la mobilité dans une grande partie du pays.

Baptisée Fabienne, la tempête a principalement touché le sud et l'ouest de l'Allemagne. Une femme de 78 ans a perdu la vie à cause d'une chute d'arbre dans un camping près de la ville de Bamberg. Un garçon de 4 ans a aussi été blessé lorsqu'un arbre est tombé sur une voiture près de la ville de Epfenbach. Il a été transporté par hélicoptère à l'hôpital, les trois autres passagers du véhicule ont aussi été blessés. Des avertissements ont été émis vers 19h20, en plein Oktoberfest. Les amateurs de bière ont été priés de consommer leurs verres à l'intérieur alors que le vent commençait à se lever. Des dizaines de milliers de ménages ont en outre été plongés dans le noir en raison de branches tombées sur des fils électriques, les privant de courant. Des chutes de branches ont aussi perturbé le trafic ferroviaire dans le pays. Plusieurs routes ont aussi été bloquées pour cette raison, ou étaient rendues impraticables à cause de fortes pluies. En outre, de nombreux vols ont été annulés à l'aéroport de Francfort entre 18 et 20 heures en raison des vents violents.