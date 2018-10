Lancement ce 4 octobre de l'eBox, boîte aux lettres en ligne auprès du gouvernement

(Belga) Ce jeudi 4 octobre, le gouvernement fédéral lance officiellement l'eBox, une boîte aux lettres électronique grâce à laquelle chaque citoyen peut recevoir de manière centralisée et sécurisée des documents officiels émanant des différentes administrations fédérale, régionales ou communales. Chaque Belge en possède déjà une mais il doit l'activer.

On active son eBox en communiquant une adresse e-mail. Le citoyen sera ensuite averti par e-mail dès qu'une communication sera disponible dans son eBox. Pour accéder à son eBox et consulter ses documents en toute sécurité, il suffit de se connecter soit via sa carte eID, soit grâce à un token, en se rendant à l'adresse https://www.mysocialsecurity.be/fr/index.html Le service sera aussi accessible via les plateformes Doccle, Trusto ou encore UnifiedPost. Ce nouvel outil sera lancé avec la sécurité sociale et les pensions. Les finances devraient suivre en janvier. (Belga)