Les écoles exigeront un air plus propre mercredi à Bruxelles et Anvers

(Belga) Chaque vendredi, des actions ont été menées pour réclamer un air plus propre aux portes des écoles. Celles-ci prennent fin en même temps que l'année scolaire. Avant le coup d'envoi de deux mois de détente, plusieurs collectifs souhaitent envoyer un dernier signal avec l'organisation mercredi d'une grande action "Let's Sti(c)k together" à Anvers et Bruxelles.

Dans la capitale, enfants et parents sont attendus à 12h30 sur le quai Béco. A 13h00, ils se rendront avec la Fanfakids, une fanfare composée d'enfants, à la place Sainctelette, qu'ils bloqueront avant de se rendre à La Ferme du parc Maximilien où des spectacles sont prévus. "Pendant l'occupation de la place Sainctelette, des fleurs et des dessins seront partagés avec les automobilistes gênés par l'action et ils recevront un mot d'explication", explique Annekatrien Verdickt, du collectif Filter Café Filtré. A Anvers, des actions semblables seront aussi organisées. Le rendez-vous est donné à 12h00 sur la Stuivenbergplein pour un pique-nique. A 13h30, les participants défileront avec une fanfare vers le Park Spoor Noord. (Belga)