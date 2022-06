Les incendies de forêt toujours pas maîtrisés dans le nord de l'Espagne

(Belga) Les pompiers luttaient toujours lundi contre les incendies de forêt qui affectent la Navarre où un millier d'habitants de douze petits villages ont été évacués en raison de l'avancée des flammes et des épaisses fumées, rapporte le journal Noticias de Navarra sur la base des autorités locales.

Les opérations sont particulièrement compliquées en raison des vents qui changent constamment de direction dans les montagnes de la Sierra de El Perdon et à Gallipienzo, à quelque 20 km au sud de Pamplune. La situation tend cependant à s'améliorer lentement en raison de la fin de la vague de chaleur. Le mercure est en effet repassé sous la barre des 30 degrés en de nombreux endroits L'incendie le plus violent, dans la Sierra de la Culebra, près de la frontière avec le Portugal, aurait été maîtrisé mais a réduit plus de 25.000 hectares en cendres. L'Espagne connaît des vagues de chaleur plus régulières mais également plus précoces et intenses. Une température record de 47,4 degrés a ainsi été relevée au mois d'août l'an dernier à Montoto en Andalousie. Cette évolution est à mettre en relation avec le réchauffement climatique et les experts s'attendent à des températures encore plus élevées dans un futur proche.